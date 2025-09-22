प्रियंका चोपड़ा की ये 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी बवाल, लिस्ट में शामिल हैं हॉलीवुड से साउथ तक की मूवीज

SSMB29

एसएसएमबी29 मूवी को एसएस राजामौली बना रहे हैं। इसमें प्रियंका के अपोजिट महेश बाबू लीड रोल में हैं। ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म बताई जा रही है, जिसके लिए शूटिंग हैदराबाद, ओडिशा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में हुई है। प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये फीस लेने की खबरें हैं, जिससे वो भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं। फिलहाल रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।