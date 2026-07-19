प्रियंका चोपड़ा की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, इसे मिली 8.1 IMDb रेटिंग

प्रियंका चोपड़ा की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

बॉलीवुड की देसीगर्ल प्रियंका चोपड़ा आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खास पहचान बनाई है। अपने करियर में प्रियंका ने कई शानदार फिल्में दी हैं। आज हम आपको प्रियंका की टॉप 10 इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म है नंबर-1 पर...