प्रियंका चोपड़ा की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, इसे मिली 8.1 IMDb रेटिंग

बॉलीवुड की देसीगर्ल प्रियंका चोपड़ा आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खास पहचान बनाई है। अपने करियर में प्रियंका ने कई शानदार फिल्में दी हैं। आज हम आपको प्रियंका की टॉप 10 इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म है नंबर-1 पर...
कलेक्शन: 183 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 7.3 प्रियंका चोपड़ा की बाजीराव मस्तानी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस फिल्म में पीसी के अलावा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं।
कलेक्शन: 175 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 7.3 कृष 3 में प्रियंका के साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था।
कलेक्शन: 119 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 6.9 अग्निपथ फिल्म में प्रियंका ने एक बार फिर से ऋतिक रोशन संग जोड़ी बनाई थी। ये मूवी काफी हिट रही थी। इस में संजय दत्त ने विलेन का किरदार निभाया था।
कलेक्शन: 106 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 7.1 फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी डॉन 2 में प्रियंका के साथ शाहरुख खान और ओमपुरी जैसे कलाकार थे।
कलेक्शन: 105 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 8.1 साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा ने एक स्पेशल डिसेबल वाली लड़की का रोल निभाया था। अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थीं।
कलेक्शन: 75 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 7.1 डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो में अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, शेफाली शाह और रणवीर सिंह लीड रोल में थे।
कलेक्शन: 73 करोड़ रुपये IMDb रेटिंग - 7.3 गुंडे में प्रियंका के साथ अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी।