तुम्बाड 2 की फीमेल लीड के लिए कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा या नयनतारा को लेकर चर्चा, कौन होगा फिल्म का हिस्सा

प्रियंका, कटरीना और नयनतारा

तुम्बाड 2 आने वाली है और इसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। सोहम शाह साल 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड के बाद अब इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं जिसको लेकर काफी बज है। वहीं अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर अपडेट आ रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इसमें लीड हिरोइन के लिए बड़े चेहरे देख रहे हैं।