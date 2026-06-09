7 सालों से नहीं की कोई बॉलीवुड फिल्म, ब्रांड वैल्यू में रणवीर सिंह-अमिताभ बच्चन को भी दी मात

ब्रांड वैल्यू में रणवीर सिंह-अमिताभ बच्चन को भी दी मात

इंडिया में कुछ स्टार्स अपनी फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड को लेकर भी जाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान एक्टर ब्रांड बन जाते हैं। बॉलीवुड की एक ऐसी ही एक्ट्रेस है, जो पिछले सात सालों से थिएटर पर नजर नहीं आई, इसके बावजूद मजबूती से खड़ी है।