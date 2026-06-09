7 सालों से नहीं की कोई बॉलीवुड फिल्म, ब्रांड वैल्यू में रणवीर सिंह-अमिताभ बच्चन को भी दी मात

इंडिया में कुछ स्टार्स अपनी फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड को लेकर भी जाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान एक्टर ब्रांड बन जाते हैं। बॉलीवुड की एक ऐसी ही एक्ट्रेस है, जो पिछले सात सालों से थिएटर पर नजर नहीं आई, इसके बावजूद मजबूती से खड़ी है।
इस लिस्ट में जिस एक्ट्रेस का नाम शामिल है उसकी पिछले 7 सालों में एक भी फिल्म थिएटर रिलीज नहीं हुई हैं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा है।
इस लिस्ट में प्रियंका तीसरे नंबर पर हैं। फॉर्च्यून इंडिया-इंटरब्रांड की लिस्ट में नाम आना प्रियंका के लिए बड़ी बात है। प्रियंका, जिनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म 2019 की 'द स्काई इज़ पिंक' थी, टॉप 3 में जगह बनाने वाली अकेली फीमेल एक्टर हैं।
फॉर्च्यून इंडिया-इंटरब्रांड की लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं। विराट के फैंस उन्हें टॉप पर देखकर काफी खुश हैं।
फॉर्च्यून इंडिया-इंटरब्रांड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान हैं।
रणवीर सिंह लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। इन दिनों रणवीर अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं।
अक्षय कुमार 6वें नंबर पर हैं। अक्षय जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे।
अमिताभ बच्चन 7वें नंबर पर हैं। आलिया भट्ट 9वें नंबर पर हैं, जबकि तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जो अपनी 'पुष्पा' फिल्मों से मशहूर हुए, 10वें नंबर पर हैं।