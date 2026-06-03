प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म लीडर की कहानी पसंद आएगी, जबरदस्त एक्शन, IMDB पर अच्छी रेटिंग

पोनमारन पर आरोप

अतीत में पोनमारन पर आरोप लगा कि उनसे स्टूडेंट को भागने में मदद की है और इस वजह से उसे 6 साल की जेल सजा हो जाती है। अब शक्तिवेल यानी पोनमारन राजू का नेटवर्क खत्म करना चाहता है। कहानी जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। कई मजेदार सीन और जबरदस्त एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलेगा।