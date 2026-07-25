प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म डबल ऑक्यूपेंसी की कहानी होश उड़ा देगी, मिली अच्छी IMDB रेटिंग

फिल्म डबल ऑक्यूपेंसी ओरिजिनल एक तमिल भाषी फिल्म है जिसकी कहानी रजनी नाम के किरदार के इर्दगिर्द होती है। इस किरदार का अनोखा कमाल कहानी में आगे पता चलेगा। इस फिल्म की IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है।
फिल्म की शुरुआत एक पति-पत्नी से होती होती है जिन्हें 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई। फिर देवी की ऐसी कृपा हुई कि दोनों सालों बाद अपने बच्चे के पैदा होने का इंतजार करते हैं।
पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है अब उनकी खुशियां आ गई हैं। लेकिन तभी पति ध्यान देता है कि वो बच्चा रो नहीं रहा है। ये जानकर दोनों डर जाते हैं। और बच्चे को बरसते हुए आसमान के सामने उठाकर अपनी देवी से बच्चे को जीवित करने की मांग करते हैं।
देवी दोनों की सुन लेती है और बच्चा कुछ ही पल में रोने लगता है। लेकिन देवी के आशीर्वाद से जीवित हुए इस बच्चे को एक और शक्ति मिल जाती है। वो लड़का और लड़की दोनों होता है। ये बात उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं।
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो लड़की होता है और शाम 6 से अगले दिन 6 तक वो लड़का होता है। ये बात जब पेरेंट्स समझते हैं तो वो अपने बच्चे का नाम रजनी रहते हैं। पेरेंट्स घर बदलकर कहीं दूर चले जाते हैं। यहां दिन में रजनी स्कूल में पढ़ाई करती और रात में पेरेंट्स बेटे रजनी को घर पर पढ़ाते।
दोनों रजनी अपने इस रूप के बारे में जानते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए ये फोन में रिकॉर्डिंग छोड़ देते। अगले दिन जो जैसा रूप लेता वो उस रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी बातें कहता। ऐसे ही एक दिन उनके पेरेंट्स का निधन हो जाता है। अब रजनी अकेले हो गए।
दोनों दिन और रात को जॉब करने लगे। लड़की रजनी को उसके ऑफिस का कार्तिक नाम का लड़का प्यार करने लगता है। वहीं लड़का राजनी की लाइफ में भी एक लड़की संयुक्ता की एंट्री हो जाती है।
कहानी में मोड़ तब आता है जब लड़का रजनी और लड़की रजनी जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हें धोखा होता है। दोनों के रिश्ते टूटने ही वाले होते हैं कि कार्तिक अरु संयुक्ता को सच पता चल जाता है। कहानी में आगे लड़का रजनी हमेशा के लिए गायब ही जाता है। लेकिन फिर जब लड़की रजनी बेटी को जन्म देती है। उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। यहां कहानी का अंत हो जाता है।