प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म डबल ऑक्यूपेंसी की कहानी होश उड़ा देगी, मिली अच्छी IMDB रेटिंग

कहानी का अंत

कहानी में मोड़ तब आता है जब लड़का रजनी और लड़की रजनी जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हें धोखा होता है। दोनों के रिश्ते टूटने ही वाले होते हैं कि कार्तिक अरु संयुक्ता को सच पता चल जाता है। कहानी में आगे लड़का रजनी हमेशा के लिए गायब ही जाता है। लेकिन फिर जब लड़की रजनी बेटी को जन्म देती है। उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। यहां कहानी का अंत हो जाता है।