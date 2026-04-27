प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म हैपी राज की ये है कहानी, IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन आप किरदारों से जुड़ाव महसूस करेंगे। ये फिल्म आनंद राज यानी हैपी के रोमांटिक लाइफ के इर्दगिर्द घूमती है।
एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर तो अगर मार-धाड़ वाली फिल्मों से बोर हो चुके हो तो इस फैमिली ड्रामा एक बार जरूर देख सकते हैं। IMDb पर इस फिल्म को 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी आपको बोर नहीं होने देगी।
फिल्म की कहानी आनंद यानी हैपी राज की है को एक खुशहाल लड़का है और हर छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ रहा है। फिल्म एक्शन या थ्रिलर नहीं बल्कि सिंपल कॉमेडी, रोमांटिक और इमोशनल कर देने वाली कहानी है।
इस फिल्म में रिश्तों को दिखाया गया है। फिल्म में हैपी को सच्चे प्यार की तलाश होती है। उसे हर बार प्यार में धोखा मिलता है। उसे जो लड़की पसंद आती है वो उसे छोड़कर चली जाती है।
जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है हैपी राज की बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में नौकरी लग जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात काव्या नाम की एक लड़की से होती है। दोनों की मुलाकतें प्यार में बदल जाती है।
बात शादी तक पहुंचती है। लेकिन काव्या की एक शर्त होती है कि वो पहले दोनों के परिवार को आपस में मिलवाना चाहती है। हैपी की लाइव में इतनी मुश्किल से प्यार की एंट्री हुई होती है तो ऐसे में वो किसी भी शर्त के लिए तैयार होता है।
हैपी और काव्या अपने परिवारों को वापस में मिलवाते हैं और फिल्म का असली ड्रामा किसी मुलाकात के बाद शुरू होता है। दरअसल, काव्या इस मुलाकात के दौरान हैपी के परिवार को लेकर मजाक में कुछ कह देती है।
काव्या की बात हैपी के परिवार वालों को पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर चले जाते हैं। अब दोनों परिवारों में गुस्सा है। बात शहर और गांव के परिवार के बीच फंस जाती है। सभी इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं सब। यहीं हैपी परिवार को मनाने में लग जाता है।
फिल्म के अंत में परिवारों की वजह से जो मुश्किलें पैदा होती हैं उसे खत्म कर दोनों का रिश्ता बनता या टूट जाता है यही कहानी का अहम हिस्सा है। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
फिल्म का पहला हाफ मजेदार है लेकिन दूसरे हाफ की कहानी इमोशनल कर देती है। एक्टर्स ने शानदार काम किया है। इस फिल्म की सिंपल कहानी को लोग पसंद कर रहे हैं। कहानी को लोग असली सिचुएशन से जोड़कर देख रहे हैं।