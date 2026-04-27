प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म हैपी राज की ये है कहानी, IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

टूट जाता है रिश्ता

काव्या की बात हैपी के परिवार वालों को पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर चले जाते हैं। अब दोनों परिवारों में गुस्सा है। बात शहर और गांव के परिवार के बीच फंस जाती है। सभी इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं सब। यहीं हैपी परिवार को मनाने में लग जाता है।