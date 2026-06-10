Prime Video पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है फिल्म 'अगली स्टोरी', एक साइको पति जिसने पत्नी को किया सेक्सुअली-मेंटली टॉर्चर

कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसे देखकर आप सीट से खुद को बांध कर बैठ जाएंगे। सीन में लीड कार्तिक नाम के किरदार को खून से लतपत दिखाया जाता है। उस पर अपनी पत्नी का मर्डर करने का आरोप है। ये एक साइको थ्रिलर फिल्म है जिसका पहला हाफ हैरान कर देगा। IMDb पर फिल्म को 7.2 की रेटिंग मिली है।
फिल्म नेहा नाम की एक लड़की पर बेस्ड है। नेहा के माता-पिता का निधन बचपन में ही हो जाता है। कुछ उम्र तक नानी उसकी देखभाल करती है। लेकिन नानी की मौत के बाद नेहा अपने रिश्तेदार के पर रहने चली जाती है।
जब नेहा अपनी नानी के पास रहती थी तो उसकी जिंदगी में गौतम नाम का लड़का था। लेकिन रिश्तेदार के पास जाने के बाद वो साथ पीछे छूट जाता है। नए घर में नेहा के सामने कार्तिक आता है जो नेहा के प्यार में पागल है। उसे अजीब तरह से देखता है।
कहानी में आगे नेहा को मज़बूरी में अपने उस रिश्तेदार के बेटे कार्तिक से शादी करनी पड़ती है। लेकिन शादी के बाद वो अपने पहले प्यार गौतम को याद करती है। कार्तिक के साथ मजबूरी में वो रिश्ता निभाने की कोशिश करती है।
कार्तिक नेहा के करीब रहने और उसे छूने की कोशिश करता है। फिल्म का नाम अगली स्टोरी है और मेकर्स ने इसी नाम पर कई ऐसे सीन शूट करें हैं जिन्हें देखने के बाद आपको कार्तिक नाम के इस किरदार पर गुस्सा आएगा।
कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब नेहा के लिए कार्तिक का प्यार जूनून बन जाता है और वो नेहा को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ित करता है। मैरिटल अब्यूस का असली मतलब इस फिल्म में समझ आता है।
फिल्म में कुछ ऐसे भी सीन हैं जिन्हें देखने के बाद आप थोड़ा परेशान होंगे। और उन सीन को देखने के बाद आपको लगेगा कि अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहानी वहीं घूमती है।
फिल्म में आगे कई ऐसे पल आते हैं जब आपको लगेगा कि अब कहानी बदलने वाली है। लेकिन फिर वहीं घूम कर आ जाती है। एक्टर ने अच्छा काम किया है। अविका गौर नेहा के किरदार में पसंद आएंगी। फिल्म का क्लाइमेक्स अलग तरह से शूट किया गया है जिसके बारे में जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।