Prime Video पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है फिल्म 'अगली स्टोरी', एक साइको पति जिसने पत्नी को किया सेक्सुअली-मेंटली टॉर्चर

फिल्म अगली स्टोरी की असली कहानी

कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसे देखकर आप सीट से खुद को बांध कर बैठ जाएंगे। सीन में लीड कार्तिक नाम के किरदार को खून से लतपत दिखाया जाता है। उस पर अपनी पत्नी का मर्डर करने का आरोप है। ये एक साइको थ्रिलर फिल्म है जिसका पहला हाफ हैरान कर देगा। IMDb पर फिल्म को 7.2 की रेटिंग मिली है।