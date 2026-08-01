Prime Video Trend: शनिवार को देशभर में छाई रहीं ये 10 वेब सीरीज, इस देसी कहानी ने किया कमाल

आदर्श बाल विद्यालय

पंचायत, ग्राम चिकित्सालय जैसी सीरीज के बाद अब आदर्श बाल विद्यालय ऑडियंस के बीच पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे हेडमास्टर की है जो अपने स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है। इस सीरीज को IMDb पर भी 8.2 की शानदार रेटिंग मिली है। केके मेनन की ये सीरीज आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।