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Prime Video Trend: शनिवार को देशभर में छाई रहीं ये 10 वेब सीरीज, इस देसी कहानी ने किया कमाल

प्राइम वीडियो की इन 10 शानदार वेब सीरीज, शो को देशभर में आज सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी से भरी वेब सीरीज को IMDB पर भी शानदार रेटिंग मिली है। जानिए आज देश में लोग क्या देख रहे हैं। 

Usha ShrivasAug 01, 2026 07:49 pm IST
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आज देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये सीरीज

प्राइम वीडियो पर अच्छी वेब सीरीज का भंडार है। उनमें से ये 10 वेब सीरीज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। जानिए कौन सी है नंबर 1 पर।

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आदर्श बाल विद्यालय

पंचायत, ग्राम चिकित्सालय जैसी सीरीज के बाद अब आदर्श बाल विद्यालय ऑडियंस के बीच पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे हेडमास्टर की है जो अपने स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है। इस सीरीज को IMDb पर भी 8.2 की शानदार रेटिंग मिली है। केके मेनन की ये सीरीज आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।

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अलायंस

कुनाल खेमू का शो अलायंस नंबर 1 से 2 पर पहुंच गया है। इस शो में सोहेल खान, कुशाल टंडन, मिनी माथुर जैसे कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं।

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रक्तांचल सीजन 3

रक्तांचल के दोनों सीजन को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। अब इसका तीसरा सीजन आ गया है। 1980 के दशक के क्राइम पर बेस्ड ये सीरीज ऑडियंस के बीच छाई हुई है। आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

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ऑफ कैंपस

ऑफ कैंपस एक कॉलेज बेस्ड रोमांटिक वेब सीरीज है। ड्रामा, म्यूजिक और प्यार करने वाले कपल आपको नजर आएंगे। ये सीरीज आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

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ग्राम चिकित्सालय सीजन 2

गांव और वहां के एक हॉस्पिटल, वहां काम करने वाले लोग और गांव वालों की मजेदार कहानी पर बनी ये सीरीज पसंद की जा रही है। आज ये नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

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सी यू एट वर्क टुमारो

ये एक मजेदार कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज की कहानी ऑफिस लव स्टोरी पर बेस्ड है। IMDB पर भी शानदार रेटिंग मिली हुई है। आज ये सीरीज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

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राख

70 के दशक में हुए एक क्राइम केस ने देशभर के लोगों को परेशान कर दिया था। केस का नाम था रंगा और बिल्ला। दिल्ली में दो बच्चों की मर्डर की कहानी पर बेस्ड ये सीरीज लंबे समय बाद तक सुर्खियों में बनी हुई है। आज ये सीरीज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।

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मटका किंग

देश के असली सट्टेबाज पर बनी विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग महीनों बाद भी ट्रेंड कर रही है। आज इसे नंबर 8 मिला है। विजय की परफॉरमेंस ने अपनी अलग छाप छोड़ी थी।

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इसाकपटनम

इसाकपटनम एक शानदार रेटिंग वाली क्राइम वेब सीरीज है। शुरू से लेकर अंत तक कहानी में एक सस्पेंस चलता है। अंत में बेटी ही अपने पिता की कातिल निकलती है। ये सीरीज आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

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द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपायी ने द फैमिली मैन के दोनों सीजन से जबरदस्त छाप छोड़ी थी। अब तीसरी कहानी से भी वो कमाल कर रहे हैं। आज ये सीरीज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।

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