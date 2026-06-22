प्राइम वीडियो पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 वेब सीरीज, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी इन कहानियों को मिली शानदार IMDB

राख

प्राइम वीडियो पर इस समय एक ही वेब सीरीज चर्चा में बनी हुई है और वो है राख। 1978 के सबसे चर्चित रंगा बिल्ला केस पर बना शो पसंद किया जा रहा है। सोनाली बेंद्रे, अली फजल जैसे एक्टर्स इस शो में नजर आएंगे। IMDB पर इस सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। ये सीरीज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।