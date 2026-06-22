प्राइम वीडियो पर आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 10 वेब सीरीज, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी इन कहानियों को मिली शानदार IMDB

आज देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं प्राइम वीडियो की ये शानदार वेब सीरीज। जानिए टॉप 10 यहां-
प्राइम वीडियो पर इस समय एक ही वेब सीरीज चर्चा में बनी हुई है और वो है राख। 1978 के सबसे चर्चित रंगा बिल्ला केस पर बना शो पसंद किया जा रहा है। सोनाली बेंद्रे, अली फजल जैसे एक्टर्स इस शो में नजर आएंगे। IMDB पर इस सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। ये सीरीज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
फ्रॉम नाम की एक इंग्लिश वेब सीरीज प्राइम पर छाई हुई है। इसका नाम है फ्रॉम। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे IMDb पर शानदार 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। ये सीरीज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
ऑफ कैंपस नाम की ये ये कॉलेज रोमांटिक वेब सीरीज प्यार, दोस्ती और म्यूजिक पर बेस्ड है। ये सीरीज आज के यूथ को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस रोमांटिक वेब सीरीज को IMDB पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। आज ये सीरीज नंबर 3 पर बनी हुई है।
TVF ने अपनी एक नई कॉमेडी ड्रामा सीरीज द पिरामिड स्कीम रिलीज की है। ये कहानी एक हरिद्वार में रहने वाले शख्स की कहानी है जो अपने बिजनेस को बंद कर मार्केटिंग स्कीम ज्वाइन करता है। इस सीरीज को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। आज ये सीरीज नंबर 4 पर बनी हुई है।
विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग रिलीज के बाद से लेकर अभी तक ट्रेंड कर रही है। सीरीज की कहानी जुआ बिजनेस के लीडर कहे जाने वाले रतन खत्री की बताई जाती है। इस सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। आज ये सीरीज नंबर 5 पर बनी हुई है।
प्राइम वीडियो पर आई वेब सीरीज एव्री इयर आफ्टर एक रोमांटिक कहानी है। इस सीरीज को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही इस सीरीज को 6.3 की रेटिंग मिली है।
ये छोटे पीटर की कहानी है जिसे पसंद किया जा रहा है। ये सीरीज आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर जबरदस्त 7.9 की रेटिंग मिली हुई है।
पहले यूट्यूब पर धमाका करने के बाद TVF की ये सीरीज प्राइम पर भी छाई हुई है। आज ये सीरीज नंबर 8 पर ट्रेंड का रही है। IMDB पर इस सीरीज को इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 9.2 की रेटिंग मिली हुई है।
मनोज बाजपायी की पहली दोनों सीरीज को पसंद किया गया है। अब प्राइम वीडियो पर सीजन 3 ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज को IMDB पर अच्छी रेटिंग मिली है। आज ये सीरीज नंबर 9 बार ट्रेंड कर रही है।
द बॉयज नाम की डार्क स्टोरी, सटायर बेस्ड वेब सीरीज है। ऑडियंस से इस सीरीज को अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। आज ये सीरीज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर इस सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिली है।