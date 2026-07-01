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Prime Video Top 10: जुलाई की शुरुआत में ही देशभर में छा रही हैं ये 10 वेब सीरीज, नंबर 2 वाली ने पछाड़ा

प्राइम वीडियो पर जुलाई की शुरुआत इन धांसू 10 वेब सीरीज से हुई है। ये सोशल ड्रामा, रियलिटी शो, रोमांस एक्शन से भरी हुई ये सीरीज आज देश भर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इस लिस्ट में टॉप पर बनी सीरीज को आपने खूब प्यार दिया है। इन 10 वेबस सीरीज की IMDB रेटिंग आपको हैरान कर देगी। 

Usha ShrivasJul 01, 2026 02:43 pm IST
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प्राइम वीडियो पर आज ट्रेंड कर रही हैं ये 10 वेब सीरीज

आज देशभर में राख के अलावा ये सीरीज भी देखी जा रही हैं। नंबर 1 पर सोशल ड्रामा पर बेस्ड सीरीज है तो कॉलेज रोमांस और सोशल ड्रामा भी ट्रेंड कर रहे हैं। IMDB रेटिंग के साथ देखिए-

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ग्राम चिकित्सालय

कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की कहानी डॉक्टर प्रभात सिन्हा के इर्दगिर्द रची गई है। इसमें गांव और वहां के लोगों की समस्यों को उन्हीं के तरीकों से दिखाया गया गया। आज ये वेब सीरीज नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है।

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राख

1978 के फेमस रंगा बिल्ला केस पर बनी वेब सीरीज रिलीज के बाद से ट्रेंड में बनी हुई है। इस सीरीज में सोनाली बेंद्रे, अली फजल जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। IMDB पर शानदार 7.5 की रेटिंग के साथ ये सीरीज आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

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अलायंस

कुनाल खेमू के शो को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। शो में 16 कंटेस्टेंट को टास्क और इमोशन से खेलते देखा गया है। इस शो को IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली है। आज ये शो नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है।

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फ्रॉम

एक इंग्लिश वेब सीरीज है जिसका नाम फ्रॉम है, ये रिलीज के बाद से प्राइम वीडियो की ट्रेंडिंग सीरीज में शामिल है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर सीरीज है जो आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज को IMDb पर शानदार 7.8 की रेटिंग मिली है।

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ऑफ कैंपस

ऑफ कैंपस नाम से ही समझा जा सकता है कि ये सीरीज कॉलेज बेस्ड एक रोमांटिक कहानी है। इसमें प्यार दोस्ती और खूब सारा म्यूजिक है। IMDB पर 7.9 की रेटिंग वाली इस ये सीरीज आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

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मटका किंग

विजय वर्मा अपनी वेब सीरीज मटका किंग से महीनों से ट्रेंड कर रहे हैं। ये सीरीज रतन खत्री नाम के सट्टा खेलने वाले पर बेस्ड है। IMDb पर 7.2 की रेटिंग वाली ये सीरीज आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

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सी यू एट वर्क टुमारो

सी यू एट वर्क टुमारो एक कोरियन वेब सीरीज है जिसकी कहानी ऑफिस रोमांस पर बेस्ड है। आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही इस सीरीज को IMDB पर शानदार 8.1 की रेटिंग मिली हुई है।

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द पिरामिड स्कीम

द पिरामिड स्कीम नाम की सीरीज उस बिजनेस के बारे में हैं जो सालों पहले भारत के कई शहरों में फैला था। इस बिजनेस में तीन लोगों को अपने बिजेनस से जोड़ना था। आज ये सीरीज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है।

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एव्री इयर आफ्टर यू

वेब सीरीज एव्री इयर आफ्टर एक रोमांटिक कहानी पर बेस्ड है जिसे ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिला है। आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही इस सीरीज को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है।

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दुपहिया

गांव, परिवार और पंचायत का फैसला वाली इस सीरीज को खूब प्यार मिला है। आज ये सीरीज वापस ट्रेंड में है और नंबर 10 पर बनी हुई है। IMDB पर इस सीरीज को शानदार 7.4की रेटिंग मिली है।

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