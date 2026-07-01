Prime Video Top 10: जुलाई की शुरुआत में ही देशभर में छा रही हैं ये 10 वेब सीरीज, नंबर 2 वाली ने पछाड़ा

द पिरामिड स्कीम

द पिरामिड स्कीम नाम की सीरीज उस बिजनेस के बारे में हैं जो सालों पहले भारत के कई शहरों में फैला था। इस बिजनेस में तीन लोगों को अपने बिजेनस से जोड़ना था। आज ये सीरीज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है।