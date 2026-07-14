Prime Video Top 10: देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये सीरीज, नंबर 1 बना ये शो

ये हैं आज ट्रेंड होने वाली टॉप 10 वेब सीरीज। लंबे समय से छाई हुई हैं ये सीरीज।
कुनाल खेमू का शो अब अपने सबसे बेस्ट टाइम में चल रहा है। हाल में शो में कई नई एंट्री हुई हैं जिसके बाद व्यूवरशिप में भी बढ़ोतरी हुई है। ये शो आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।
रंगा और बिल्ला केस पर बनी वेबस सीरीज पिछले लंबे समय से छाई हुई है। इस सीरीज में उस केस को बारीकी से दिखाया गया है। आज ये सीरीज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
ग्राम चिकित्सालय का नया सीजन ऑडियंस के बीच छाया हुआ है और ऑडियंस ने से खूब प्यार किया है। आज ये सीरीज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
तेलुगू सीरीज इसकापटनम की कहानी एक माफिया और उसकी अपनी बेटी भारती की है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सीरीज को IMDB पर 9 की रेटिंग मिली है। आज ये सीरीज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
ऑफ कैंपस की कहानी कॉलेज स्टूडेंट के बीच प्यार दोस्ती पर बेस्ड है। इसमें खूब सारा म्यूजिक है। यूथ के लिए बनाई गई ये सीरीज आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
कोरियन वेब सीरीज सी यू एट वर्क टुमारो ऑफिस रोमांस कल्चर के बारे में बात करती है। आज ये सीरीज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग लंबे समय से देखी जा रही है। सच्ची घटना पर बनी ये सीरीज आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
Elle नाम की वेब सीरीज लीगली ब्लोंड की प्रीसीक्वल बताई गई है। ये 16 साल की टीनएज लड़की की कहानी है। आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
वेब सीरीज फ्रॉम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर कहानी पर बेस्ड है। आज ये सीरीज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
मनोज बाजपाई की वेब सीरीज के हर सीजन को पसंद किया गया है। लंबे समय बाद भी ये सीरीज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।