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Prime Video Top 10: देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये सीरीज, नंबर 1 बना ये शो

प्राइम वीडियो पर शानदार वेब सीरीज कमाल कर रही हैं। अलग, सीट से बांधे रखने वाली ये कहानियां पसंद की जा रही हैं। इस बार देश में सबसे ज्यादा ये 10 वेब सीरीज देखी जा रही है। एक तो पिछले डेढ़ महीने से ट्रेंड कर रही है। देखिए ये लिस्ट-

Usha ShrivasJul 14, 2026 01:32 pm IST
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आज प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 वेब सीरीज और शो

ये हैं आज ट्रेंड होने वाली टॉप 10 वेब सीरीज। लंबे समय से छाई हुई हैं ये सीरीज।

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अलायंस

कुनाल खेमू का शो अब अपने सबसे बेस्ट टाइम में चल रहा है। हाल में शो में कई नई एंट्री हुई हैं जिसके बाद व्यूवरशिप में भी बढ़ोतरी हुई है। ये शो आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।

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राख

रंगा और बिल्ला केस पर बनी वेबस सीरीज पिछले लंबे समय से छाई हुई है। इस सीरीज में उस केस को बारीकी से दिखाया गया है। आज ये सीरीज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।

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ग्राम चिकित्सालय

ग्राम चिकित्सालय का नया सीजन ऑडियंस के बीच छाया हुआ है और ऑडियंस ने से खूब प्यार किया है। आज ये सीरीज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।

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इसकापटनम

तेलुगू सीरीज इसकापटनम की कहानी एक माफिया और उसकी अपनी बेटी भारती की है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सीरीज को IMDB पर 9 की रेटिंग मिली है। आज ये सीरीज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।

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ऑफ कैंपस

ऑफ कैंपस की कहानी कॉलेज स्टूडेंट के बीच प्यार दोस्ती पर बेस्ड है। इसमें खूब सारा म्यूजिक है। यूथ के लिए बनाई गई ये सीरीज आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।

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सी यू एट वर्क टुमारो

कोरियन वेब सीरीज सी यू एट वर्क टुमारो ऑफिस रोमांस कल्चर के बारे में बात करती है। आज ये सीरीज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।

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मटका किंग

विजय वर्मा की वेब सीरीज मटका किंग लंबे समय से देखी जा रही है। सच्ची घटना पर बनी ये सीरीज आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।

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Elle&nbsp;

Elle नाम की वेब सीरीज लीगली ब्लोंड की प्रीसीक्वल बताई गई है। ये 16 साल की टीनएज लड़की की कहानी है। आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।

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फ्रॉम

वेब सीरीज फ्रॉम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर कहानी पर बेस्ड है। आज ये सीरीज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।

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द फैमिली मैन

मनोज बाजपाई की वेब सीरीज के हर सीजन को पसंद किया गया है। लंबे समय बाद भी ये सीरीज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।

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