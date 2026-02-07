Prime Video Top 10: बॉलीवुड को पछाड़ कर ये साउथ फिल्में छाई, सिर्फ 2 हिंदी फिल्मों को मिली जगह

डंडोरा

एक तेलुगू फिल्म है जो अपनी अलग कहानी के लिए पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी शिवाजी नाम के शख्स के इर्दगिर्द घूमती है जिसका जातिवाद में इतना विश्वास होता है। लेकिन इसके बावजूद समुदाय के लोग उसे दफनाने के लिए जगह देने से मना कर देते हैं। इस फिल्म को IMDb 8।6 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।