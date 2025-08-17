Prime Video Top 10 Trending TV Shows in India From Horror to crime full list here प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस हॉरर सीरीज ने बनाई जगह
प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस हॉरर सीरीज ने बनाई जगह

प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस हॉरर सीरीज ने बनाई जगह

आज हम आपको प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम बता रहे हैं। इस सीरीज में हॉरर से लेकर क्राइम जॉनर तक की सीरीज शामिल हैं। 

Harshita PandeySun, 17 Aug 2025 09:52 PM
1/11

प्राइम वीडियो टॉप 10

प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एक हॉरर सीरीज है।

2/11

अंधेरा

लिस्ट में पहले नंबर पर प्राजक्ता कोहली की वेब सीरीज अंधेरा है। यह एक हॉरर वेब सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

3/11

अरेबिया कदाली

लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमिल भाषा की वेब सीरीज अरेबिया कदाली है। यह एक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

4/11

द समर आई टर्न्ड प्रिटी

लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी है। सीरीज के कुल तीन सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

5/11

बटरफ्लाई

लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकन स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज बटरफ्लाई है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

6/11

पंचायत

लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी वेब सीरीज पंचायत है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

7/11

रंगीन

लिस्ट में छठे नंबर पर विनीत कुमार सिंह की वेब सीरीज रंगीन है। सीरीज की रेटिंग 6.1 है।

8/11

डेक्सटर रिसरेक्शन

लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज डेक्सटर रिसरेक्शन है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।

9/11

हेड ओवर हील्स

लिस्ट में 8वें नंबर पर कोरियाई रोमांटिक सीरीज हेड ओवर हील्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

10/11

काउंट डाउन

लिस्ट में 9वें नंबर पर अमेरिकी क्राइम ड्रामा सीरीज काउंट डाउन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

11/11

मिर्जापुर

लिस्ट में 10वें नंबर पर हिंदी क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर है। सीरीज की रेटिंग 8.4 है।

