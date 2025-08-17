प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस हॉरर सीरीज ने बनाई जगह

प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एक हॉरर सीरीज है।
लिस्ट में पहले नंबर पर प्राजक्ता कोहली की वेब सीरीज अंधेरा है। यह एक हॉरर वेब सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमिल भाषा की वेब सीरीज अरेबिया कदाली है। यह एक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी है। सीरीज के कुल तीन सीजन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकन स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज बटरफ्लाई है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर हिंदी वेब सीरीज पंचायत है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर विनीत कुमार सिंह की वेब सीरीज रंगीन है। सीरीज की रेटिंग 6.1 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज डेक्सटर रिसरेक्शन है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर कोरियाई रोमांटिक सीरीज हेड ओवर हील्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर अमेरिकी क्राइम ड्रामा सीरीज काउंट डाउन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर हिंदी क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर है। सीरीज की रेटिंग 8.4 है।