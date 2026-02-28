Prime Video Top 10: एक हिंदी फ्लॉप फिल्म पड़ी सब पर भारी, नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड, साउथ हॉरर ने किया धमाका

फरवरी के आखिरी दिन आज ये 10 फिल्में टॉप 10 में बनी हुई हैं। हिंदी, इंग्लिश और साउथ की फिल्मों का हो रहा है धमाका।
श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर बेस्ड थी। इस फिल्म में अगस्त्या नंदा ने लीड किरदार निभाया था और धर्मेंद्र ने उनके पिता के रोल में थे बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन अब प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
प्रियंका चोपड़ा स्टारर इंग्लिश फिल्म द ब्लफ भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक कैरेबियन महिला के अतीत से जुड़ा है। फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं मेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। लेकिन ये रोम-कॉम फिल्म अब OTT पर देखी जा रही है। फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
प्राइम वीडियो पर हनी नाम को तेलुगू फिल्म छाई हुई है। ये एक शानदार हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं दे रही है। ये फिल्म आज नंबर -4 पर ट्रेंड कर रही है।
इस लिस्ट में एक और तेलुगू हॉरर थ्रिलर फिल्म ने अपनी जगह बनाई है। फिल्म का नाम है ईशा जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में हेबह पटेल, अखिल राज ने लीड किरदार निभाया है। ईशा आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
द एस्ट्रोनॉट नाम की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हो रही है। फिल्म का प्लॉट नासा के एस्ट्रोनॉट से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
हॉट स्पॉट 2 एक तमिल एंथोलॉजी फिल्म है, जिसकी तीनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। फिल्म की ये कहानियां रिश्तों की सच्चाई, सामाज के बनाए नियम, मॉडर्न लाइफ के बारे में बात करती हैं। फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
नारी नारी नादेमा मुरारी एक शंद्र तेलुगू फिल्म है जो लव ट्रायंगल पर बेस्ड है। ये कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है और किरदार हिट हो चुके हैं। फिल्म कुछ समय से ट्रेंड में बनी हुई है। आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
सैयामी खेर और गुलशन देवैया की फिल्म 8 am मेट्रो ऑडियंस के बीच पहले से चर्चित है। इस फिल्म की कहानी दो ऐसे अजनबियों के बीच के रिश्ते की है जो मेट्रो में इत्तेफाक से मिलते हैं। इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत होती है। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
वनवीरा नाम की एक तेलुगू फिल्म छाई हुई है। इस फिल्म की कहानी के साधारण से शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी बाइक छीन ली जाती है। आत्मसम्मान की इस लड़ाई को पसंद किया जा रहा है। ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।