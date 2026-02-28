Prime Video Top 10: एक हिंदी फ्लॉप फिल्म पड़ी सब पर भारी, नंबर 1 पर कर रही है ट्रेंड, साउथ हॉरर ने किया धमाका

8 am मेट्रो

सैयामी खेर और गुलशन देवैया की फिल्म 8 am मेट्रो ऑडियंस के बीच पहले से चर्चित है। इस फिल्म की कहानी दो ऐसे अजनबियों के बीच के रिश्ते की है जो मेट्रो में इत्तेफाक से मिलते हैं। इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत होती है। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।