Prime Video Top 10: संडे को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है साई पल्लवी की ये फिल्म, साउथ ने मूवीज ने किया कमाल

द शीप डिटेक्टिव

ये एक एनिमल एडवेंचर फिल्म है जो एक मर्डर मिस्ट्री के इर्दगिर्द घूमती है। इन शीप की रखवाली करने वाला चरवाहा रोज एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी पढता है और अंत में उसका ही मर्डर हो जाता है। ये भेड़े जानती हैं कि ये केस कैसे सुलझाना है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।