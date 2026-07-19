Prime Video Top 10: संडे को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है साई पल्लवी की ये फिल्म, साउथ ने मूवीज ने किया कमाल

आज प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही हैं ये 10 जबरदस्त फिल्में-
आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी उनके बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन की कहानी थिएटर ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। लेकिन आज ये फिल्म प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
ये एक साइंस टीच की कहानी है को जब सो कर उठता है तो एक स्पेसशिप में होता है। जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो यो एक मिशन का खुलासा करता है। ये फिल्म आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
ये एक एनिमल एडवेंचर फिल्म है जो एक मर्डर मिस्ट्री के इर्दगिर्द घूमती है। इन शीप की रखवाली करने वाला चरवाहा रोज एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी पढता है और अंत में उसका ही मर्डर हो जाता है। ये भेड़े जानती हैं कि ये केस कैसे सुलझाना है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में एक एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में हुई मौत से पर्दाफाश करता है। कई सीक्रेट खुलते हैं। ये डरावनी जांच भी शुरू होती है। ये फिल्म आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
ये एक तमिल फिल्म है जिसका लीड किरदार दिन में लड़की बन जाता है और रत में लड़का बनकर रहता है। ये जेंडर चेंज करना ही कहानी को आगे बढ़ाता है। आज ये फिल्म नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
ब्रैड पिट और एरिक बाना की 2004 की फिल्म Troy आज प्राइम वीडियो पर नंबर 6 पर बनी हुई है। फिल्म की कहानी को पसंद किया गया है। अब OTT ऑडियंस इसे एन्जॉय कर रही है।
ये रोमांटिक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी दो हाईस्कूल के स्टूडेंट के बीच बने अनोखे कनेक्शन के इर्दगिर्द घूमती है। ये फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
मोहनलाल की सस्पेंस से भरी फिल्म दृश्यम 3 थिएटर के बाद OTT पर छाई हुई है। आज ये फिल्म नंबर 8 पर बनी हुई है।
तमिल फैंटेसी-एक्शन ड्रामा फिल्म करुप्पु एक रक्षक देवता करुप्पुसामी की कहानी है। ये धरती पर एक वकील के रूप में आते हैं। ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
ये फिल्म में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है। एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। इसी केस को सुलझाने के लिए सीताराम जांच करता है। आज ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।