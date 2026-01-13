Prime Video 10 Trending Movies: आयुष्मान की थामा को पीछे छोड़ नंबर 1 बनी ये फिल्म, टॉम क्रुज भी छाए

ड्राइव

आज नंबर 1 पर फिल्म ड्राइव ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से भरी है। फिल्म की कहानी एक बिजनेस टाइकून और एक हैकर के बीच की कहानी है। फिल्म आते ही ऑडियंस की फेवरेट बन गई है। इस फिल्म में आधी पिनिसेट्टी, मैडोना सेबेस्टियन ने काम किया है।