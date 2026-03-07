Prime Video Top 10: आते ही नंबर 1 बनी ये हिंदी फिल्म, इस साइलेंट मूवी ने भी छोड़ी छाप, आज ये फिल्में देख रहे हैं लोग

सूबेदार

अनिल कपूर फिल्म सूबेदार हाल में प्राइम वीडियो पर आई है और इस फिल्म ने कमाल कर दिया है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अर्जुन मौर्या की कहानी है को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। बेटी से रिश्ते ठीक नहीं हैं और फिर माफिया से अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जंग लड़ते हैं। फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।