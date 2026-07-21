प्राइम वीडियो की फिल्म ‘डोज’ की कहानी उड़ा देगी आपके होश, कम IMDB रेटिंग के बाद भी ट्रेंड कर रही है मूवी

डॉक्टर करता है मामले की जांच

शुरुआत में तो ये मौतें सामान्य लगती हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में काम कर रहे एक ईमानदार डॉक्टर प्रकाश को इन मौतों के बारे में पता चलता है तो उन्हें गड़बड़ी का अंदाजा लग जाता है। वो इन मौतों की जांच और असली कारण का पता लगाने की कोशिश करता है।