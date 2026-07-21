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प्राइम वीडियो की फिल्म ‘डोज’ की कहानी उड़ा देगी आपके होश, कम IMDB रेटिंग के बाद भी ट्रेंड कर रही है मूवी

मलयालम सिनेमा एक और शानदार मेडिकल थ्रिलर फिल्म लेकर आया है जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक हॉस्पिटल में अचानक लोगों की मौतें हो रही हैं। इसका कारण जब सामने आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे, IMDB पर फिल्म को कम रेटिंग मिली है उसके बाद भी डोज ट्रेंड कर रही है। 

Usha ShrivasJul 21, 2026 11:41 am IST
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मलयालम फिल्म डोज की कहानी

मलयालम सिनेमा ने एक और शानदार फिल्म बनाई है जिसका आम है डोज। इस फिल्म की कहानी आपको सीट से बांधे रखती है। मेडिकल थ्रिलर बेस्ड ये फिल्म 4.4 की कम IMDB रेटिंग के बाद भी ट्रेंड कर रही है।

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हॉस्पिटल में हो रही हैं मौतें

अमेजन प्राइम वीडियो पर एक फिल्म आई है डोज। इस फिल्म की कहानी एक बड़े और नामी हॉस्पिटल के इर्दगिर्द घुमती है जहां एडमिट हो रहे लोगों की अचानक मौतें होने लगती हैं।

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डॉक्टर करता है मामले की जांच

शुरुआत में तो ये मौतें सामान्य लगती हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में काम कर रहे एक ईमानदार डॉक्टर प्रकाश को इन मौतों के बारे में पता चलता है तो उन्हें गड़बड़ी का अंदाजा लग जाता है। वो इन मौतों की जांच और असली कारण का पता लगाने की कोशिश करता है।

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सच हैरान करने वाला है

डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल में हो रही मौतों का सच जानने में लग जाते हैं। इस मामले में एक ऑफिसर भी उनका साथ देता और दोनों कुछ ऐसा पता लगा लेते हैं जो हैरान करने वाला होता है।

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मौतों का कारण हैरान करता है

फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो एक टेंशन लेकर चलती है। वो टेंशन आपको भी महसूस होगी। कई ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी सामने आती है जिससे मौतें हो रही हैं।

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हॉस्पिटल का डरवाना सच

हॉस्पिटल का बेड और मरते हुए लोग, मशीनों की आवाजें सुनकर और ये सीन देखकर आपको हॉस्पिटल जाने से डर लगने लगेगा।

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सच उड़ा देगा होश

फिल्म के अंत में हॉस्पिटल में हो रही इन मौतों का सच सामने आता है। ये सच हिला देने वाला है। लेकिन क्लाइमेक्स आपको फिल्म की कहानी के आगे थोड़ा फीका लग सकता है।

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