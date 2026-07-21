प्राइम वीडियो की फिल्म ‘डोज’ की कहानी उड़ा देगी आपके होश, कम IMDB रेटिंग के बाद भी ट्रेंड कर रही है मूवी

मलयालम सिनेमा ने एक और शानदार फिल्म बनाई है जिसका आम है डोज। इस फिल्म की कहानी आपको सीट से बांधे रखती है। मेडिकल थ्रिलर बेस्ड ये फिल्म 4.4 की कम IMDB रेटिंग के बाद भी ट्रेंड कर रही है।
अमेजन प्राइम वीडियो पर एक फिल्म आई है डोज। इस फिल्म की कहानी एक बड़े और नामी हॉस्पिटल के इर्दगिर्द घुमती है जहां एडमिट हो रहे लोगों की अचानक मौतें होने लगती हैं।
शुरुआत में तो ये मौतें सामान्य लगती हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में काम कर रहे एक ईमानदार डॉक्टर प्रकाश को इन मौतों के बारे में पता चलता है तो उन्हें गड़बड़ी का अंदाजा लग जाता है। वो इन मौतों की जांच और असली कारण का पता लगाने की कोशिश करता है।
डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल में हो रही मौतों का सच जानने में लग जाते हैं। इस मामले में एक ऑफिसर भी उनका साथ देता और दोनों कुछ ऐसा पता लगा लेते हैं जो हैरान करने वाला होता है।
फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो एक टेंशन लेकर चलती है। वो टेंशन आपको भी महसूस होगी। कई ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी सामने आती है जिससे मौतें हो रही हैं।
हॉस्पिटल का बेड और मरते हुए लोग, मशीनों की आवाजें सुनकर और ये सीन देखकर आपको हॉस्पिटल जाने से डर लगने लगेगा।
फिल्म के अंत में हॉस्पिटल में हो रही इन मौतों का सच सामने आता है। ये सच हिला देने वाला है। लेकिन क्लाइमेक्स आपको फिल्म की कहानी के आगे थोड़ा फीका लग सकता है।