Prime Video : मलयालम फिल्म अनोमी की कहानी उड़ा देगी होश, मौत पर हो रही है रिसर्च

मलयालम फिल्म अनोमी की कहानी की शुरुआत जारा नाम की लड़की से होती है। उसका एक भाई जियान भी है जो मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन उसकी इस हालत की एक वजह है। कुछ साल पहले जियान अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने की कोशिश करता है।
उस समय उसके मम्मी पापा कार में बैठे होते हैं। इस सरप्राइज के बाद एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और जारा के पेरेंट्स मर जाते हैं। इस कार एक्सीडेंट में जारा और जियान किसी तरह से बच निकलते हैं। लेकिन ये हादसा जियान के दिमाग में छप जाता है और वो दिमागी रूप से परेशान हो जाता है।
जियान को लगता है कि उसने अ[ने पेरेंट्स को मारा है। वो सुसाइड करना चाहता था लेकिन जारा उसे बचा लेती है। जारा खुद एक फॉरेंसिक ऑफिसर है। वो एक केस की जांच कर रही होती है। और अपने मेंटल भाई की देखरेख। जारा का एक मंगेतर अलबी भी है जो उसके साथ ढाल बनकर खड़ा हुआ है।
कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जियान घर से गायब है और फोन पर उसने नोट शेयर कर अपने बाहर जाने की वजह बताई है। लेकिन वो जारा उसकी तलाश करती है। उसे डर होता है कि उसका भाई खुद को नुकसान नहीं पहुंचा ले। वो मंगेतर अलबी के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करती है। अंत में उसे अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है। उसे लगता है कि उसके भाई ने आखिरकार खुद की जान ले ली।
लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबकुछ बदल देती है। उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने प्लान करके मारा है। उसने सुसाइड नहीं किया। और उसके भाई के अलावा कुछ और मेंटली डिस्टर्ब लोगों की जान इसी ड्रग को देने से हुई है जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है।
जारा अपने भाई का ऑडियो मैसेज बार-बार सुनती है। उसे समझ आता है कि इस मैसेज में उसके भाई ने किसी को हाय बोला है। वो समझ जाती है कि उसके भाई को मारने वाला उसका कोई जान पहचान वाला था। वो अपने मंगेतर से उस ऑडियो मैसेज की जांच करने को कहती है।
इसके बाद इस ड्रग से मारे गए लोगों की डिटेल निकाली जाती है। पुलिस एक प्रसाद नाम के शख्स को गिरफ्तार भी करती है जो हॉस्पिटल से मेंटली डिस्टर्ब लोगों की फाइल चुराकर उस शख्स तक पहुंचा रहा था। लेकिन ये खूनी को नहीं पहचानता। कहानी में आगे दो ऐसे स्टूडेंट का सच सामने आता है जो मौत पर रिसर्च कर रहे थे। उसमें से एक लड़की रिसर्च के दौरान ही मर जाती है। लेकिन एक लड़का संजय गायब होता है।
इसी बीच जारा के मंगेतर अलबी का भी मर्डर हो जाता है। लेकिन पैटर्न अलग होता है। जारा टूट जाती है कि अब उसकी लाइफ में कोई नहीं बचा। लेकिन वो जांच जारी रखती है और संजय का पता लगाती है। पुलिस को संजय मिल जाता है और वो पुलिस की पकड़ में होता है। वो पूछताछ में बताता है कि वो मौत पर रिसर्च कर रहे थे।
उन्हें इस रिसर्च के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो दिमागी रूप से परेशान हो और उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं हो। इसलिए उन्होंने जारा के भाई जियान को निशाना बनाया था। ये भी सामने आता है कि संजय के साथ 2 लोग और शामिल थे। एक लड़की थी जो इस रिसर्च पर एक्सपेरीमेंट के दौरान ही मर जाती है। और एक लड़का था। वो लड़का कौन था?
मौत पर रिसर्च करने वाला वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि जारा का मंगेतर अलबी था। जारा शुरुआत में ही अलबी का सच समझ गई थी। ऑडियो मैसेज में वो अलबी की आवाज को पहचान गई थी। इसलिए उसी ने मंगेतर की हत्या कर दी। वो बस तीसरे शख्स तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए जांच में जुड़ी रही। अंतिम खुलासा तब होता है जब पुलिस ऑफिसर भी जारा के इस मर्डर के बारे में जनता है। लेकिन वो चुप रहता है।