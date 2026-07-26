Prime Video : मलयालम फिल्म अनोमी की कहानी उड़ा देगी होश, मौत पर हो रही है रिसर्च

अलबी की मौत का राज खुला

मौत पर रिसर्च करने वाला वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि जारा का मंगेतर अलबी था। जारा शुरुआत में ही अलबी का सच समझ गई थी। ऑडियो मैसेज में वो अलबी की आवाज को पहचान गई थी। इसलिए उसी ने मंगेतर की हत्या कर दी। वो बस तीसरे शख्स तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए जांच में जुड़ी रही। अंतिम खुलासा तब होता है जब पुलिस ऑफिसर भी जारा के इस मर्डर के बारे में जनता है। लेकिन वो चुप रहता है।