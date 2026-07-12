प्राइम वीडियो की वेब सीरीज इसाकपट्नम की कहानी हिला देगी दिमाग, IMDB पर मिली है शानदार 9 की रेटिंग

नायडू के खिलाफ लोग

वो नायडू के खिलाफ लोगों को भड़काती है और ऐसे लोगों को तैयार करती हैं जिनके मन में नायडू के लिए नफरत है। वो नायडू के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स के घर में आग लगवा देती है जिसमें उसका भाई मर जाता है। उसे लगता है कि ये सब नायडू ने किया है। वो पोर्ट के पास जाता है और नायडू को जान से मार देता है। इसाकपट्नम का वो राजा मर जाता है। और भारती बनती है नई महारानी।