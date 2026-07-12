प्राइम वीडियो की वेब सीरीज इसाकपट्नम की कहानी हिला देगी दिमाग, IMDB पर मिली है शानदार 9 की रेटिंग

इंडियन ऑडियंस को माफियाओं वाली फिल्में और वेब सीरीज हमेशा पसंद आई हैं। ऐसी ही एक वेब सीरीज इसाकपट्नम प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। 7 एपिसोड की ये सीरीज इसाकपट्नम में राज करने वाले नायडू की कहानी है जिसके खिलाफ उसकी खुदकी बेटी खड़ी हो जाती है।
नायडू अपने परिवार के साथ नए शहर में काम की तलाश में शिफ्ट होता है। लेकिन शुरुआत में उसे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता है। उस समय शहर में जिसका राज होता है नायडू उसे सबके सामने मार के खुद रजा बन जाता है और फिर शुरू होता है। उसका गैरकानूनी धंधा।
नायडू अपने इस धंधे में कई दुश्मन बनाता है। लेकिन कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता और जो खड़ा होता है वो उसे जिंदा मार देता है। उसने अपनी बीवी को भी जिंदा जला दिया था जिसके बाद से उसकी बेटी भारती ही उसे मारने की साजिश रचती है।
नायडू अपने बिजनेस में इतना अंधा होता जा रहा है था कि वो अपने आस-पास के दुश्मनों को देखना भूल गया। उसकी बेटी ही अपने बाप को मारने के लिए पहले एक बड़ा ब्लास्ट करवाती है। इस ब्लास्ट में कई बच्चों की मौत होती है। सब नायडू को जिम्मेदार ठहराते हैं।
भारती, अपने बाप नायडू से नफरत करती है। एक बार खाने में जहर देकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। वो NGO की आड़ में अपने बाप के खिलाफ जंग लड़ती है। लेकिन एक दिन वो ये कह देती है कि वो नायडू की बेटी जरूर है लेकिन उसे पिता नहीं मानती। ये बात नायडू टीवी पर सुन लेता है और उस दिन से वो समझ जाता है कि उसकी असली दुश्मन बेटी भारती ही है।
वो बेटी की शादी एक अधेढ़ उम्र के आदमी से करवा देता है। लेकिन शादी वाले दिन ही भारती उस शख्स को जान से मार देती है। भारती को पसंद करने वाला ड्राइवर सूर्या ये इल्जाम अपने ऊपर लेता है और जेल चला जाता है। इस मर्डर के बाद भारती बदल जाती है। अब वो खुलकर जुर्म करने लगती है।
वो नायडू के खिलाफ लोगों को भड़काती है और ऐसे लोगों को तैयार करती हैं जिनके मन में नायडू के लिए नफरत है। वो नायडू के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स के घर में आग लगवा देती है जिसमें उसका भाई मर जाता है। उसे लगता है कि ये सब नायडू ने किया है। वो पोर्ट के पास जाता है और नायडू को जान से मार देता है। इसाकपट्नम का वो राजा मर जाता है। और भारती बनती है नई महारानी।
भारती भी अब अपने पिता की तरह शहर में महारानी बन राज करती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि जिस शख्स ने उसके पिता नायडू को मारा है वो जिंदा है। पुलिस ऑफिसर वर्मा ने अपनी पिता का बदला लेने के लिए नायडू का अंत प्लान किया था और अब उस शख्स को जिंदा रखा है।