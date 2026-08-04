प्राइम वीडियो की नंबर 1 फिल्म ‘लव ओह लव’ की कहानी है जबरदस्त, IMDB पर मिली 7.6 की रेटिंग

रघुवरन और अवंतिका की लव स्टोरी

एक दिन रघुवरन के पड़ोस में किसी की डेथ होती है और अवंतिका नाम की एक लड़की वहां आती है। रघुवरन को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। अवंतिका भी रघुवरन में अपनी दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन कहानी में आगे तगड़ा ट्विस्ट है। अवंतिका बहुत हैरानी जताती है कि रघुवरन के पास कोई बाइक नहीं है। उसे पहली ही मुलाकात के दिन मॉल शॉपिंग के लिए जाना है। वो बाद में अपनी जिद् से रघुवरन को EMI पर एक स्पोर्ट्स बाइक लेने पर मजबूर करती है। बाद में क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग, महंगी जगह खाना, महंगे शिफ्ट खरीदता है।