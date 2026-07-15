अलायंस में होगी इस हसीना की एंट्री, सलमान खान से ले चुकी है पंगा

छुट्टियों से वापस आकर सीधा शो में एंट्री लेंगी कशिश

कशिश कपूर एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सीधे हसीना अलायंस के सेट पर पहुंचेंगी और शो में ग्रैंड एंट्री करेंगी। सूत्रों ने बताया कि प्रोडक्शन कशिश को शो में लाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्रोडक्शन का मानना है कि शो में कशिश की एंट्री घर में नई एनर्जी लेकर आएगी।