Prime Video Top 10: इस एक साउथ फिल्म ने सभी को पछाड़ा, नहीं मिली हिंदी फिल्मों को जगह, इंग्लिश फिल्में भी छाई

कपल फ्रेंडली

कपल फ्रेंडली नाम की फिल्म का क्रेज बढ़ता जा रहा है। फिल्म की कहानी शिवा की है जो एक इंटीरियर डिजाइनर है और एक टैक्सी ड्राईवर का भी काम करता है। वो एक लड़की के साथ लिव इन में रहने लगता है। ये फिल्म तेलुगू में नंबर 7 और तमिल भाषा में नंबर 10 ट्रेंड कर रही है।