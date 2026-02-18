Prime Video Top 10: इन साउथ फिल्मों के आगे नहीं चला बॉलीवुड, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में

‘नारी नारी नादेमा मुरारी’

नारी नारी नादेमा मुरारी नारी नारी नादेमा मुरारी एक तेलुगू फिल्म है जो OTT पर आते ही ट्रेंड में छा गई। ये फिल्म अपनी मजेदार कहानी के लिए पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी एक तीन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। ये लव ट्राएंगल ऑडियंस को पसंद आ रहा हा। फिल्म में अरुण कल्याण। संतोषी शर्मा और इश्वार्य ने लीड किरदार निभाए हैं। फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।