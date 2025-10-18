प्राण ने ठुकरा दिया था मनोज कुमार की इस आइकोनिक फिल्म का ऑफर, इस एक्टर ने लपका रोल, बॉक्स ऑफिस पर हुई हिट

मनोज कुमार

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों और दमदार एक्टिंग की चलते हमेशा ही अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं।