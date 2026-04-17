फिल्मों और सीरीज में नजर आए ये कंटेंट क्रिएटर्स, एक की 21.5 मिलियन फॉलोइंग

पहले जब मनोरंजन की बात होती थी तो लोगों के मन में टीवी सीरियल्स और फिल्में ही आती थीं। लेकिन धीरे-धीरे ये तस्वीर बदली और सोशल मीडिया मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया की वजह से कई कंटेंट क्रिएटर्स का नाम सिल्बेस में शामिल हो गया।
पहले फेसबुक पर वीडियो, फिर यूट्यूब और आज के दौर में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंफ्लुएंसर्स के तौर पर बहुत नाम कमाया और आज वो ओटीटी सीरीज और फिल्मों में नजर आने लगे हैं। आज हम आपको ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के नाम बता रहे हैं जो ओटीटी और फिल्मों में नजर आए। साथ ही, हम आपको इन क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बता रहे हैं।
प्राजक्ता कोली को मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। प्राजक्ता ने करियर की शुरुआत तो रेडियो जॉकी इंटर्न के तौर पर की थी, लेकिन एक फ्लॉप शो के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल मोस्टली सेन बनाया, और उनके फनी वीडियोज और कंटेंट को खूब पसंद किया गया।
इस तरह उन्होंने यूट्यूब से शुरुआत की और अब वो एक सफल कंटेंट क्रिएटर के साथ-साथ एक अच्छी एक्टर भी बन गई हैं। 2020 में प्राजक्ता नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच्ड में नजर आई थीं। इसके अलावा, प्राजक्ता वरुण धवन, अनिल कपूर और नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो जैसी फिल्म भी कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर प्राजक्ता के 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
कुशा कपिला ने अपने करियर की शुरुआत फैशन और कंटेंट राइटिंग से की थी। iDiva में काम करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बिल्ली मासी के किरदार से बनाई। उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ख्याति मिली। अब कुशला कपिला फिल्मों और सीरीज में नजर आती हैं। कुशा कपिला 'थैंक यू फॉर कमिंग' (2023), 'सुखी' (2023), 'सेल्फी' (2023), 'प्लान ए प्लान बी' (2022) जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं, वेब सीरीज की बात करें तो 'देहाती लड़के', 'मामला लीगल है', 'लाइफ हिल गई' और 'मसाबा मसाबा सीजन 2' में नजर आई हैं। कुशा कपिला के इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
भुवन बाम का नाम सबसे सफल कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है। उन्होंने जून 2015 में BB Ki Vines यूट्यूब चैनल से अपने करियर की शुरुआत की थी। भुवन बाम अपने चैनल के वीडियोज में एक साथ कई किरदार निभाते थे। लोगों को ये काफी पसंद आया है। उन्होंने खुद की वेब सीरीज 'ढिंढोरा' से एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद वह ताजा खबर और रफ्ता रफ्ता से ओटीटी डेब्यू किया। भुवन बाम के इंस्टाग्राम पर 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
डॉली सिंह ने 'स्पिल द सैस' नाम के ब्लॉग से अपने करियर की शुरुआत की। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोज बनाने शुरू किए और एक सफल कंटेंट क्रिएटर बन गईं। डॉली नेटफ्लिक्स सीरीज भाग बेनी भाग में नजर आई थीं। उनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
एल्विश यादव का नाम आज सिलेब्स में शामिल किया जाता है। हालांकि, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियोज बनाने से की थी। इससे उन्होंने बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग बनाई। आज एल्विश टीवी शोज (एमटीवी रोडीज, लाफ्टर शेफ्स, बिग बॉस ओटीटी विनर) में नजर आते हैं। इसके अलावा पिछले साल उनकी सीरीज औकात के बाहर एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। एल्विश यादव के इंस्टाग्राम पर 20.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
कैरी मिनाटी जिनका असली नाम अजय नागर है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने यूट्यूब चैनल पर गेमिंग वीडियो और बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री करके की थी। उन्हें खूब पसंद किया गया। कैरी मिनाटी अजय देवगन की फिल्म रनवे में नजर आए थे। उनके इंस्टाग्राम पर 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
अपूर्वा मखीजा जिन्हें 'द रेबेल किड' के नाम से जाना जाता है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इंस्टाग्राम पर वीडियो और रील्स बनाना शुरू किया था। इसके बाद देखते ही देखते अपूर्वा सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। आज अपूर्वा एक सफल कंटेंट क्रिएटर हैं। वो फिल्म नादानियां में नजर आई थीं। अपूर्वा के इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं।