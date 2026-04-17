फिल्मों और सीरीज में नजर आए ये कंटेंट क्रिएटर्स, एक की 21.5 मिलियन फॉलोइंग

कुशा कपिला

कुशा कपिला ने अपने करियर की शुरुआत फैशन और कंटेंट राइटिंग से की थी। iDiva में काम करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बिल्ली मासी के किरदार से बनाई। उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ख्याति मिली। अब कुशला कपिला फिल्मों और सीरीज में नजर आती हैं। कुशा कपिला 'थैंक यू फॉर कमिंग' (2023), 'सुखी' (2023), 'सेल्फी' (2023), 'प्लान ए प्लान बी' (2022) जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं, वेब सीरीज की बात करें तो 'देहाती लड़के', 'मामला लीगल है', 'लाइफ हिल गई' और 'मसाबा मसाबा सीजन 2' में नजर आई हैं। कुशा कपिला के इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं।