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जब पूनम पांडे ने की थी ऑन कैमरा कपड़े उतारने की बात, पिता ने एक्ट्रेस को जड़ा था थप्पड़

पूनम पांडे ने साल 2011 वर्ल्ड कप के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो ऑन कैमरा कपड़े उतार देंगी। इस बयान के बाद पूनम पांडे के पिता ने उन्हें थप्पड़ मारा था। 

Harshita PandeyApr 19, 2026 12:58 pm IST
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पूनम पांडे

पूनम पांडे अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में फंस जाती हैं। साल 2011 में भी पूनम पांडे ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी और उन्हें उनके पिता ने थप्पड़ मारा था।

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2011 वर्ल्ड कप के दौरान दिया था बयान

साल 2011 में वर्ल्ड कप के मैच के दौरान पूनम पांडे ने कहा था कि अगर एमएस धोनी की कप्तानी में इंडिया मैच जीतती है तो वो ऑन कैमरा अपने कपड़े उतारेंगी।

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भारत ने जीता था वर्ल्ड कप

जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो पूनम पांडे का बयान तेजी से वायरल होने लगा। अब हाल ही में एक टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में पूनम ने बताया कि इस बयान पर उनके पिता का क्या रिएक्शन था।

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पेरेंट्स को पूनम के बयान के बारे में नहीं थी जानकारी

पूनम ने बताया कि उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया। उनके पिता को ये बात न्यूजपेपर के जरिए पता चली। जैसे ही उन्होंने ये खबर पढ़ी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे।

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पिता ने मारा था थप्पड़

पूनम के इस बायन को पढ़ने के बाद उनके पिता ने बेटी को थप्पड़ मारा था। उनके माता-पिता बहुत ज्यादा नाराज थे। घर पर इस तरह की बहस छिड़ गई थी कि 'ब्राह्मण घर की बेटी, कैसे बोल सकती है'।

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नोटिस होना चाहती थीं पूनम

पूनम ने कहा कि वो उस वक्त ऐसे दौर में थीं कि वो कुछ ऐसा करने के लिए बेताब थीं कि वो लोगों की नोटिस में आ जाएं। तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया।

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बर्थ डे पर दिया था बयान

पूनम ने बताया कि वो अपने बर्थडे वाले दिन दोस्तों के साथ बैठी थीं तभी उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा वीडियो बनाएंगी।

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बयान को बताया बचकाना

उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा और बस ये बयान दे दिया। उन्होंने अपने इस विचार को बचकाना बताया।

Poonam Pandey
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