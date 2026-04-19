जब पूनम पांडे ने की थी ऑन कैमरा कपड़े उतारने की बात, पिता ने एक्ट्रेस को जड़ा था थप्पड़

पूनम पांडे अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में फंस जाती हैं। साल 2011 में भी पूनम पांडे ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी और उन्हें उनके पिता ने थप्पड़ मारा था।
साल 2011 में वर्ल्ड कप के मैच के दौरान पूनम पांडे ने कहा था कि अगर एमएस धोनी की कप्तानी में इंडिया मैच जीतती है तो वो ऑन कैमरा अपने कपड़े उतारेंगी।
जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो पूनम पांडे का बयान तेजी से वायरल होने लगा। अब हाल ही में एक टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में पूनम ने बताया कि इस बयान पर उनके पिता का क्या रिएक्शन था।
पूनम ने बताया कि उनके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया। उनके पिता को ये बात न्यूजपेपर के जरिए पता चली। जैसे ही उन्होंने ये खबर पढ़ी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे।
पूनम के इस बायन को पढ़ने के बाद उनके पिता ने बेटी को थप्पड़ मारा था। उनके माता-पिता बहुत ज्यादा नाराज थे। घर पर इस तरह की बहस छिड़ गई थी कि 'ब्राह्मण घर की बेटी, कैसे बोल सकती है'।
पूनम ने कहा कि वो उस वक्त ऐसे दौर में थीं कि वो कुछ ऐसा करने के लिए बेताब थीं कि वो लोगों की नोटिस में आ जाएं। तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया।
पूनम ने बताया कि वो अपने बर्थडे वाले दिन दोस्तों के साथ बैठी थीं तभी उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा वीडियो बनाएंगी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा और बस ये बयान दे दिया। उन्होंने अपने इस विचार को बचकाना बताया।