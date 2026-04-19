जब पूनम पांडे ने की थी ऑन कैमरा कपड़े उतारने की बात, पिता ने एक्ट्रेस को जड़ा था थप्पड़

पूनम पांडे

पूनम पांडे अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में फंस जाती हैं। साल 2011 में भी पूनम पांडे ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी और उन्हें उनके पिता ने थप्पड़ मारा था।