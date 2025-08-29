300 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म के लिए अनुष्का नहीं ये एक्ट्रेस थी पहली पसंद, क्यों हो गई थी रिजेक्ट?

सलमान ने बताई थी रिजेक्शन की वजह

सलमान खान ने कहा था, सुल्तान की ओरिजनल स्टार ये थीं। ये मुझसे मिलने के लिए फार्म पर आई थीं। उस वक्त ये पहलवान टाइप लग नहीं रही थीं। अनुष्का भी नहीं लगती थीं पहलवान टाइप्स , पर हां ये थीं ओरिजनल स्टार। मुझे पता था इनका अच्छा होगा कुछ।"