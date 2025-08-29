300 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म के लिए अनुष्का नहीं ये एक्ट्रेस थी पहली पसंद, क्यों हो गई थी रिजेक्ट?

पहचान कौन? में आज हम आपको सलमान खान की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने भारत में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए इस फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस फिल्म का नाम। इस फिल्म का नाम है सुल्तान। फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी।
सलमान खान की इस फिल्म के लिए अनुष्का शर्मा पहली पसंद नहीं थीं। इस फिल्म के लिए मृणाल ठाकुर पहली पसंद थीं।
बिग बॉस 15 के मंच पर मृणाल जब अपनी फिल्म जर्सी के प्रमोशन के लिए आई थीं तब सलमान खान ने खुद बताया था कि अनुष्का से पहले उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था।
सलमान खान ने कहा था, सुल्तान की ओरिजनल स्टार ये थीं। ये मुझसे मिलने के लिए फार्म पर आई थीं। उस वक्त ये पहलवान टाइप लग नहीं रही थीं। अनुष्का भी नहीं लगती थीं पहलवान टाइप्स , पर हां ये थीं ओरिजनल स्टार। मुझे पता था इनका अच्छा होगा कुछ।"
sacnilk.com की मानें तो इस फिल्म का बजट करीब 80 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में लगभग 300.45 करोड़ की कमाई थी।
सुल्तान की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।