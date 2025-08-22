पहचान कौन? वो एक्ट्रेस जिसने जीते 5 नेशनल अवॉर्ड्स, 72 साल की उम्र में दिया था किसिंग सीन

एक्टर धर्मेंद्र को किया किस

शबाना आजमी ने 5 नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं। शबाना ने साल 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक्टर धर्मेंद्र को किस किया था। उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र 72 साल थी।