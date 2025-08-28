Pehchan Kon Amitabh Bachchan Biggest Flop Laal Badshah Criticised Romancing Young Actresse 11 Crore Budget 57 की उम्र में अमिताभ ने यंग हिरोइनों संग किया था रोमांस, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी फिल्म
आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दो यंग हिरोइनों के साथ रोमांस करते नजर आए थे जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हुई थी।

Harshita PandeyThu, 28 Aug 2025 09:34 PM
आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। यह एक क्राइम ड्रामा एक्शन फिल्म थी।

इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला नजर आई थीं।

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है लाल बादशाह।

फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के वक्त अमिताभ बच्चन की उम्र 57 साल के थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन का शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला संग रोमांटिक एंगल दिखाया था।

आईएमडीबी की मानें तो अपने से छोटी हिरोइनों संग रोमांस सीन को लेकर अमिताभ बच्चन की जमकर आलोचना हुई थी।

boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 11 करोड़ का था। वहीं, फिल्म ने भारत में 12.19 करोड़ की कमाई की थी।

इस फिल्म को केसी बोकाड़िया ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में डायरेक्शन के साथ-साथ केसी बोकाड़िया फिल्म के लेखक भी थी। इसके अलावा फिल्म को अनवर खान ने भी लिखा था।

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.4 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

