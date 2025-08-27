7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल

काजोल अजय की शादी से पहले की आखिरी फिल्म

आईएमडीबी की मानें तो ये काजोल और अजय देवगन की शादी से पहले की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद कपल की फिल्म दिल क्या करे रिलीज हुई थी। ये पहली फिल्म थी जो काजोल और अजय ने शादी के बाद की थी।