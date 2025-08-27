7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल

आज हम आपको साल 1998 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी।
यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी नजर आई थी।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 7.50 करोड़ था। फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 36.57 करोड़ की कमाई की थी।
आईएमडीबी की मानें तो काजोल और अजय देवगन की ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म फ्रेंच किस का रीमेक थी।
प्यार तो होना ही था अनीस बजमी ने डायरेक्ट की थी। फिल्म को एक फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।
आईएमडीबी की मानें तो ये काजोल और अजय देवगन की शादी से पहले की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद कपल की फिल्म दिल क्या करे रिलीज हुई थी। ये पहली फिल्म थी जो काजोल और अजय ने शादी के बाद की थी।
प्यार तो होना ही था की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 6.6 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।