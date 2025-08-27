Pehchan Kon 7 50 Crore SuperHit Film ajay devgn kajol Remake of Hollywood French Kiss Pyaar to hona hi tha 7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल

7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल

आज हम आपको साल 1998 में रिलीज हुई उस सुपरहिट फिल्म ते बारे में बता रहे हैं जो हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस का रीमेक है। इस फिल्म में रियल लाइफ कपल लीड रोल में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम। 

Harshita PandeyWed, 27 Aug 2025 09:26 PM
1/8

1998 में रिलीज हुई थी फिल्म

आज हम आपको साल 1998 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी।

2/8

अजय देवगन और काजोल

यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी नजर आई थी।

3/8

बॉक्स ऑफिस सुपरहिट

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।

4/8

फिल्म की कमाई और बजट

boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 7.50 करोड़ था। फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 36.57 करोड़ की कमाई की थी।

5/8

हॉलीवुड का रीमेक

आईएमडीबी की मानें तो काजोल और अजय देवगन की ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म फ्रेंच किस का रीमेक थी।

6/8

जीता एक फिल्मफेयर

प्यार तो होना ही था अनीस बजमी ने डायरेक्ट की थी। फिल्म को एक फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।

7/8

काजोल अजय की शादी से पहले की आखिरी फिल्म

आईएमडीबी की मानें तो ये काजोल और अजय देवगन की शादी से पहले की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद कपल की फिल्म दिल क्या करे रिलीज हुई थी। ये पहली फिल्म थी जो काजोल और अजय ने शादी के बाद की थी।

8/8

आईएमडीबी रेटिंग

प्यार तो होना ही था की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 6.6 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

Ajay Devgn Kajol