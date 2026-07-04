52 साल की उम्र में कुवांरी हैं कोरियोग्राफर, चाहती हैं महादेव सा पति, बोलीं- मेरी लाइफ में कुछ लोग आए...

आज हम आपको बॉलीवुड की उस मशहूर कोरियोग्राफर के बारे में बता रहे हैं जो लंबे वक्त से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने कई डांस शोज में जज की भी भूमिका निभाई।
हम जिस कोरियोग्राफर की बात कर रहे हैं वो 52 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों अभी तक शादी नहीं की। उन्होंने ये भी माना कि वो महादेव सा पति चाहती हैं। हम जिस कोरियोग्राफर की बात कर रहे हैं उनका नाम है गीता कपूर।
गीता कपूर ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में बताया कि ऐसा नहीं था कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थीं या बच्चे नहीं चाहती थीं। वो सोचती थीं कि 21 साल की उम्र में वो शादी कर लेंगी। उनके बच्चे होंगे, जो उनके साथ बड़े होंगे।
गीता ने कहा कि एक बार जब उनके 21 साल का पड़ाव पार किया, उसके बाद उनकी प्रायरटीज बदल गईं। उनपर काफी जिम्मेदारी थी। वो जीवन में कुछ करना चाहती थीं।
गीता ने कहा कि पहले उनके ऊपर उनके घर की जिम्मेदारी थी। फिर उन्हें लगा कि उन्हें अपनी मां को घर दिलवाना है। गीता ने कहा तो उस वक्त वो पैसे कमाने और काम करने पर फोकस थीं।
गीता ने कहा कि ऐसा नहीं था कि वो शादी या बच्चे नहीं चाहती थीं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ उन्हें शादी की फीलिंग आई हो।
इसके बाद सिद्धार्थ कनन ने कुछ क्वालिटीज पढ़ीं जो गीता को उनके पति में चाहिए। इन क्वालिटीज को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें महादेव जैसा पति चाहिए। इस पर गीता ने कहा- बस खत्म। उससे बहुत ज्यादा, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। उनके लिए मुझे पहाड़ों में जाना पड़ेगा।
गीता से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिला? गीता ने कहा मिले, लेकिन हिस्सों में मिले। मुझे ऐसे लोग मिले जिनमें महादेव का कुछ-कुछ अंश था, लेकिन किसी में पूरी तरह वैसी क्वालिटी नहीं मिली।
गाीता ने कहा कि हो सकता है उन्हें आगे जाकर कोई मिले जो ये समझे कि ये प्यार, पजेसिवनेस या ऑब्सेशन के बारे में नहीं है। ये अब साथ रहने के बारे में।
गीता से पूछा गया कि क्या वो अब जीवन में किसी का साथ चाहती हैं। इसपर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उन्हें कभी न कभी जीवन के किसी प्वाइंट पर लगेगा कि उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। गीता ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप बीमार हो और किसी को आवाज दो और कोई न आए। गीता ने कहा जब आप काम कर रहे होते हो, हंसे-खेल रहे होते हो तो अकेलेपन का एहसास नहीं होता है।