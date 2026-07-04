52 साल की उम्र में कुवांरी हैं कोरियोग्राफर, चाहती हैं महादेव सा पति, बोलीं- मेरी लाइफ में कुछ लोग आए...

गीता ने बताया कब लगता है अकेला?

गीता से पूछा गया कि क्या वो अब जीवन में किसी का साथ चाहती हैं। इसपर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उन्हें कभी न कभी जीवन के किसी प्वाइंट पर लगेगा कि उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। गीता ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप बीमार हो और किसी को आवाज दो और कोई न आए। गीता ने कहा जब आप काम कर रहे होते हो, हंसे-खेल रहे होते हो तो अकेलेपन का एहसास नहीं होता है।