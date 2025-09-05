Pehchan Kon 2016 Crime and Bravery Hindi Film Based on True Story Won 2 National Award Neerja Sonam Kapoor सच्ची घटना पर आधारित इस हिट फिल्म ने कमाए थे 90.36 करोड़, जीते थे दो नेशनल अवॉर्ड
आज हम आपको उस हिंदी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर आधिरत है। यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म को दो नेशनल अवॉर्ड्स मिले थे। फिल्म में शबाना आजमी भी अहन भूमिका में नजर आई थीं। 

Harshita PandeyFri, 5 Sep 2025 05:20 PM
1/9

2016 में रिलीज हुई थी फिल्म

पहचान कौन? में आज हम आपको साल 2016 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी।

2/9

सोनम कपूर

इस फिल्म में सोनम कपूर लीड रोल में नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

3/9

नीरजा

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है नीरजा। यह फिल्म नीरजा भनोट की असल लाइफ पर आधारित फिल्म थी।

4/9

लीड रोल में थीं सोनम कपूर

इस फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार सोनम कपूर ने निभाया था। फिल्म में सोनम कपूर के अलावा शबाना आजमी, योगेंद्र टिक्कु और जिम सरभ जैसे कलाकार नजर आए थे।

5/9

जीते 43 अवॉर्ड्स

IMDb की मानें तो सोनम कपूर ने इस फिल्म ने छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 43 अवॉर्ड्स जीते थे। इसमें दो नेशनल अवॉर्ड्स भी शामिल हैं।

6/9

दो नेशनल अवॉर्ड्स

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म के लिए सोनम कपूर को स्पेशल मेंशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। वहीं, फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।

7/9

फिल्म के डायरेक्टर

नीरजा को राम माधवानी ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

8/9

बजट और कमाई

boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 28 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 90.36 करोड़ की कमाई की थी।

9/9

IMDBb रेटिंग

नीरजा की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

