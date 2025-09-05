सच्ची घटना पर आधारित इस हिट फिल्म ने कमाए थे 90.36 करोड़, जीते थे दो नेशनल अवॉर्ड

पहचान कौन? में आज हम आपको साल 2016 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी।
इस फिल्म में सोनम कपूर लीड रोल में नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है नीरजा। यह फिल्म नीरजा भनोट की असल लाइफ पर आधारित फिल्म थी।
इस फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार सोनम कपूर ने निभाया था। फिल्म में सोनम कपूर के अलावा शबाना आजमी, योगेंद्र टिक्कु और जिम सरभ जैसे कलाकार नजर आए थे।
IMDb की मानें तो सोनम कपूर ने इस फिल्म ने छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 43 अवॉर्ड्स जीते थे। इसमें दो नेशनल अवॉर्ड्स भी शामिल हैं।
आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म के लिए सोनम कपूर को स्पेशल मेंशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। वहीं, फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था।
नीरजा को राम माधवानी ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म का बजट 28 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 90.36 करोड़ की कमाई की थी।
नीरजा की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।