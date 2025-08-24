4.25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 12.73 करोड़, जीते थे तीन नेशनल अवॉर्ड

आज हम आपको साल 2005 में रिलीज हुई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने तीन नेशनल अवॉर्ड्स जीते थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।
यह कोंकणा सेन शर्मा की मेनस्ट्रीम मीडिया में पहली फिल्म थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए बम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है पेज 3। फिल्म में मधुर भंडारकर और जय देव बनर्जी ने डायरेक्ट किया है।
आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा का रोल पहले करीना कपूर को ऑफर हुआ था। उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।
फिल्म ने तीन नेशनल अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म (गोल्डन लोटस अवॉर्ड), बेस्ट एडिटिंग (सिल्वर लोटस) और बेस्ट स्क्रीनप्ले (सिल्वर लोटस) के लिए नेशनल अवॉर्ड्स मिले थे।
boxofficeindia.com की मानें तो फिल्म का बजट 4.25 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 12.73 करोड़ की कमाई की थी।
फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा के अलावा अतुल कुलकर्णी, तारा शर्मा, बोमन ईरानी, सोनी राजदान, कुनिका सदानंद और संध्या मृदुल जैसे कलाकार नजर आए थे।
इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो या यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।