5.25 करोड़ में बनी इस हॉरर फिल्म ने की थी 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शाहरुख की मूवी को दी थी मात

हम तुम्हारे हैं सनम

शाहरुख खान की हम तुम्हारे हैं सनम की बात करें तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 22 करोड़ 26 लाख 70 हजार की कमाई की थी।