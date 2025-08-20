5.25 करोड़ में बनी इस हॉरर फिल्म ने की थी 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई, शाहरुख की मूवी को दी थी मात

पहचान कौन? में आज हम आपको साल 2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे थे। इस फिल्म ने कमाई के मामले में शाहरुख खान की फिल्म को पीछे छोड़ा था।
यह एक हॉरर फिल्म है। फिल्म में बिपाशा बसु नजर आई थीं। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है राज। बिपाशा के साथ फिल्म में डीनू मोरिया नजर आए थे।
साल 2002 में आई राज बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने शाहरुख खान की हम तुम्हारे हैं सनम को पीछे छोड़ा था।
boxofficeindia.com की मानें तो राज का बजट 5.25 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 35.89 करोड़ की कमाई की थी।
शाहरुख खान की हम तुम्हारे हैं सनम की बात करें तो इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 22 करोड़ 26 लाख 70 हजार की कमाई की थी।
शाहरुख खान की हम तुम्हारे हैं सनम बॉक्स ऑफिस पर औसत साबित हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है।
राज की बात करें तो इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।