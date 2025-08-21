हॉलीवुड मूवी का रीमेक है 1996 में आई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नाना पाटेकर को मिला था नेशनल अवॉर्ड

आज हम आपको साल 1996 में आई उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को नेशनल अवॉर्ड मिला था।
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।
इस फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला नजर आई थीं।
यह एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 22 मिनट का था।
नाना पाटेकर को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
नाना पाटेकर की इस फिल्म हॉलीवुड फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी का रीमेक है। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी।
नाना पाटेकर की ये फिल्म पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को हृदय लानी और रणबीर पुष्प ने लिखा है।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।