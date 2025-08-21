Pehchan Kon 1996 Hit Film Remake of Hollywood Movie Nana Patekar Won National Award Agni Sakshi हॉलीवुड मूवी का रीमेक है 1996 में आई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नाना पाटेकर को मिला था नेशनल अवॉर्ड
आज हम आपको साल 1996 में आई उस हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को नेशनल अवॉर्ड मिला था।

Harshita PandeyThu, 21 Aug 2025 09:03 PM
1/8

1996 में आई थी ये फिल्म

2/8

अग्नि साक्षी

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।

3/8

जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला

इस फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला नजर आई थीं।

4/8

म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर फिल्म

यह एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 22 मिनट का था।

5/8

नाना ने जीता था नेशनल अवॉर्ड

नाना पाटेकर को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

6/8

हॉलीवुड फिल्म का रीमेक

नाना पाटेकर की इस फिल्म हॉलीवुड फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी का रीमेक है। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी।

7/8

पार्थो घोष ने डायरेक्ट की फिल्म

नाना पाटेकर की ये फिल्म पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को हृदय लानी और रणबीर पुष्प ने लिखा है।

8/8

आईएमडीबी रेटिंग

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

