Pehchan Kon 1979 Blockbuster Horror Film Multistarer big star movies jaani dushman sunil dutt sanjeev kumar shatrughan 1979 की वो हॉरर फिल्म जिससे लोगों की असल लाइफ में फैला था डर, बॉक्स ऑफिस पर थी ब्लॉकबस्टर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन1979 की वो हॉरर फिल्म जिससे लोगों की असल लाइफ में फैला था डर, बॉक्स ऑफिस पर थी ब्लॉकबस्टर

1979 की वो हॉरर फिल्म जिससे लोगों की असल लाइफ में फैला था डर, बॉक्स ऑफिस पर थी ब्लॉकबस्टर

1979 में आई इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस फिल्म में उस दौर के कई बड़े सितारे नजर आए थे। इस फिल्म ने लोगों की असल लाइफ में डर का माहौल पैदा कर दिया था। 

Harshita PandeySun, 7 Sep 2025 05:06 PM
1/9

1979 में रिलीज हुई थी फिल्म

आज हम आपको साल 1979 में रिलीज हुई उस हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

2/9

नजर आए थे ये सितारे

इस फिल्म में उस दौर के कई बड़े सितारे- सुनील दत्त, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, शत्रुघन्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह, अमरीश पुरी और जीतेंद्र जैसे कलाकार नजर आए थे।

3/9

जानी दुश्मन

इस फिल्म में संजीव कुमार ने दूसरी बार ठाकुर का रोल निभाया था। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है जानी दुश्मन।

4/9

फिल्म की बजट और कमाई

विकिपीडिया के मुताबिक, जानी दुश्मन का बजट करीब 1.3 करोड़ का था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 9 करोड़ की कमाई की थी।

5/9

फिल्म का प्लॉट

इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक राक्षस है जो लाल जोड़ा पहने दुल्हनों को किडनैप करता है और उनकी हत्या कर देता है।

6/9

फिल्म से बन गया था डर का माहौल

आईएमडीबी की मानें तो इस फिल्म की रिलीज के बाद कुछ गांवों में डर का ऐसा माहौल छा गया था कि दुल्हनें लाल रंग की जगह गुलाबी और नारंगी रंग का लहंगा पहनती थीं।

7/9

संजीव कुमार नहीं करना चाहते थे फिल्म

संजीव कुमार पहले इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो शोले में एक बार ठाकुर का रोल निभा चुके थे। वो टाइप कास्ट नहीं होना चाहते थे। हालांकि, जब उन्होंने फिल्म का नरेशन सुना तो उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म के लिए हां कहा।

8/9

राज कुमार कोहली ने की थी डायरेक्ट

जानी दुश्मन को राज कुमार कोहली ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को इंद्र राज आनंद, हकीम रियाज लता और जग्गी रामपाल ने लिखा था।

9/9

आईएमडीबी रेटिंग

इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

Bollywood News