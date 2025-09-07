1979 की वो हॉरर फिल्म जिससे लोगों की असल लाइफ में फैला था डर, बॉक्स ऑफिस पर थी ब्लॉकबस्टर

संजीव कुमार नहीं करना चाहते थे फिल्म

संजीव कुमार पहले इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो शोले में एक बार ठाकुर का रोल निभा चुके थे। वो टाइप कास्ट नहीं होना चाहते थे। हालांकि, जब उन्होंने फिल्म का नरेशन सुना तो उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म के लिए हां कहा।