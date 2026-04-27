पवन सिंह से लेकर खेसारी तक, भोजपुरी के लीजेंड हैं ये टॉप 7 एक्टर्स, फीस सुनकर उड़ जाएंगे तोते

टॉप 7 भोजपुरी एक्टर्स जो सबसे मोटी फीस लेते हैं

भोजपुरी सिनेमा जगत का जब भी जिक्र आता है तो कुछ गिने चुने नाम सबसे पहले हमारे जेहन में कौंधते हैं। इन स्टार्स का किसी फिल्म में होना ही उसके हिट होने की गारंटी माना जाता है। लेकिन ये भोजपुरी एक्टर्स अपनी एक-एक फिल्म के लिए उसी हिसाब से मोटी फीस भी चार्ज करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ भोजपुरी एक्टर्स और उनकी फीस के बारे में।