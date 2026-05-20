चीटिंग पर बोलीं रकुल प्रीत सिंह, जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर किसी से एक बार चूक हो जाए तो माफी दी जा सकती है

रकुल प्रीत सिंह का जवाब

रकुल ने आगे कहा कि जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे में अगर किसी से एक बार कोई चूक हो जाए और वो शर्मिंदा हो, तो माफी दी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप किसी को माफ करते हैं, तो आपको वो बात भूलनी भी पड़ती है।