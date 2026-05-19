दूल्हे बने राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने अपने कंधो पर उठा लिया था…प्रियंका चोपड़ा की मां से डिलीट करवाई पिक्स

अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा

पंडित अंकित बत्रा ने आगे अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शादी में मेहमानों की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह शामिल हुए थे। और दूल्हे राघव को अपने कंधों पर उठा लिया था।