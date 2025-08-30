Param Sundari Cast Fees: सिद्धार्थ या जाह्नवी में किसने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें 'परम सुंदरी' स्टार कास्ट की

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'परम सुंदरी' के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर काफी हाईप बना रखी थी। ये फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं। इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि 'परम सुंदरी' की लीड स्टार कास्ट से लेकर बाकी कलाकारों को कितनी फीस मिली है?
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ ने लीड रोल निभाया है। मूवी में वो एक नॉर्थ इंडियन लड़के परम का रोल प्ले कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ ने फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपये फीस वसूली है।
'परम सुंदरी' में जाह्नवी कपूर ने साउथ इंडियन लड़की सुंदरी का किरदार निभाया है। मूवी में सिद्धार्थ और जाह्नवी की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही हे। फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने 4 से 5 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर के अलावा मूवी में संजय कपूर भी अहम रोल निभाते नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 50 लाख रुपये बतौर फीस मिले हैं।
मनजोत सिंह ने 'परम सुंदरी' में सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल निभाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर को इस फिल्म के लिए 25 लाख रुपये बतौर फीस मिले हैं।
रेन्जी पणिक्कर को 25 से 30 लाख रुपये बतौर फीस मिले हैं। मूवी में रेन्जी के रोल को काफी पसंद किया गया है।