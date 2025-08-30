Param Sundari Cast Fees: सिद्धार्थ या जाह्नवी में किसने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें 'परम सुंदरी' स्टार कास्ट की

परम सुंदरी कास्ट फीस

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'परम सुंदरी' के रिलीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर काफी हाईप बना रखी थी। ये फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं। इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि 'परम सुंदरी' की लीड स्टार कास्ट से लेकर बाकी कलाकारों को कितनी फीस मिली है?