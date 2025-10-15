कर्ण से भीम तक, महाभारत के ये एक्टर्स अब नहीं रहे इस दुनिया में

महाभारत एक्टर्स

1987 में आए महाभारत शो को काफी पसंद किया गया था। आज भी इस शो का हर किरदार फैंस के दिल में बसा हुआ है। इस शो में कर्ण का किरदार निभा चुके पंकज धीर का निधन हो गया है।