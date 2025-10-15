कर्ण से भीम तक, महाभारत के ये एक्टर्स अब नहीं रहे इस दुनिया में

1987 में आए महाभारत शो को काफी पसंद किया गया था। आज भी इस शो का हर किरदार फैंस के दिल में बसा हुआ है। इस शो में कर्ण का किरदार निभा चुके पंकज धीर का निधन हो गया है।
पिछले कुछ सालों में इस शो के कई स्टार्स का निधन हो गया है। तो बताते हैं कौनसे वो एक्टर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
दारा सिंह ने महाभारत में हनुमान का किरदार निभाया था। उन्होंने रामायण में भी हनुमान का किरदार निभाया था। दारा सिंह का निधन 2012 में हुआ था।
प्रवीण कुमार ने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। प्रवीण का निधन 2022 में हुआ था।
गुफी पेंटल ने महाभारत में शकुनि का किरदार निभाया था। गुफी का निधन साल 2023 में हुआ था।
गोगा कपूर ने महाभारत में कंस का किरदार निभाया था। गोगा का निधन साल 2011 में हो गया था।
वेद व्यास जी के किरदार में नजर आए राजेश विवेक का साल 2016 में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था।
विदुर का किरदार निभा चुके वीरेंद्र राजदान का साल 2003 में निधन हो गया था।
महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभा चुके सतीश कौल का निधन 10 अप्रैल 2021 हो गया था।