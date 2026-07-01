पाकिस्तान में भी जमकर देखा जा रहा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’, 10 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये हॉरर सीरीज

आई विल फाइंड यू

लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज आई विल फाइंड यू है। ये सीरीज भी पिछले दो हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बेटी की हत्या के मामले में जेल में बंद है। उसे जेल में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उससे लगता है कि उसका बेटा अब भी जिंदा है। इसके बाद वो जेल तोड़कर अपने बच्चे के पास जाने के लिए भाग जाता है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।