पाकिस्तान में भी जमकर देखा जा रहा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’, 10 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये हॉरर सीरीज

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में आज यानी 01 जुलाई को कौन-कौन से शोज ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में कॉमेडी से लेकर क्राइम थ्रिलर शोज शामिल हैं।
समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 लिस्ट में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में भी समय रैना का शो जमकर देखा जा रहा है। ये शो दो हफ्तों से पाकिस्तान के टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्राइम थ्रिलर सीरीज आई विल फाइंड यू है। ये सीरीज भी पिछले दो हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बेटी की हत्या के मामले में जेल में बंद है। उसे जेल में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उससे लगता है कि उसका बेटा अब भी जिंदा है। इसके बाद वो जेल तोड़कर अपने बच्चे के पास जाने के लिए भाग जाता है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज अवतार: द लास्ट एयरबेंडर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.3 है। ये एक हफ्ते से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर फराह खान और रितेश देशमुख का शो लॉकअप सीजन 2 है। सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और पाकिस्तान में भी जमकर देखी जा रही है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साउथ कोरियन एक्शन सीरीज टीच यू अ लेसन है। ये सीरीज चार हफ्तों से पाकिस्तान टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर स्पैनिश क्राइम सस्पेंस सीरीज ओएसिस सीजन 1 है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। ये सीरीज 1 हफ्ते से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अवतार: द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.3 है। इस सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। सीजन 1 पिछले 7 हफ्तों से पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर स्पैनिश हाइस्ट थ्रिलर सीरीज बर्लिन एंड द लेडी विद ऐन अर्माइन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। सीरीज 7 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साउथ कोरियन एक्शन कॉमेडी सीरीज द वंडरफूल्स है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। सीरीज 7 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर कोरियन हॉरर सीरीज इफ विशेज कुड किल है। सीरीज की आईएमडीबी 7 है। सीरीज 10 हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।