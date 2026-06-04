पहलाज निहलानी की टॉप 10 सुपाहिट फिल्में, लिस्ट में शामिल है गोविंदा की तीन मूवीज, देखें पूरी लिस्ट

पहलाज निहलानी की टॉप 10 सुपाहिट फिल्में

फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 76 साल की उम्र में पहलाज ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने हर किसी को गहरा सदमा दिया है। आज हम आपको पहलाज निहलानी की टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी धाक जमाई है। तो चलिए डालते हैं उन फिल्मों की लिस्ट...