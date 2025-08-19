OTT रिपोर्ट कार्ड: अक्षय कुमार की फिल्म ने जॉन की ‘तेहरान’ को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा देखी गई ये मूवी

परांथु पो

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जियो हॉट स्टार पर रिलीज हुई तमिल फिल्म परांथु पो है। ये एक रोड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। एक ऐसे पिता बेटे की कहानी है जो रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। फिल्म को OTT पर 26 लाख से अधिक बार देखा गया है।