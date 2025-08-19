OTT weekly top 5 movies report card, akshay kumar john abraham got the spot OTT रिपोर्ट कार्ड: अक्षय कुमार की फिल्म ने जॉन की ‘तेहरान’ को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा देखी गई ये मूवी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनOTT रिपोर्ट कार्ड: अक्षय कुमार की फिल्म ने जॉन की ‘तेहरान’ को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा देखी गई ये मूवी

OTT रिपोर्ट कार्ड: अक्षय कुमार की फिल्म ने जॉन की ‘तेहरान’ को छोड़ा पीछे, सबसे ज्यादा देखी गई ये मूवी

OTT प्लेटफॉर्म का इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। व्यूवरशिप के हिसाब से इस हफ्ते इन पांच फिल्मों को सबसे ज्यादा बार देखा गया। इस लिस्ट में जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार समेत इन एक्टर्स की फिल्में शामिल हैं। व्यूवरशिप के मामले में इस एक्टर की फिल्म सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। 

Usha ShrivasTue, 19 Aug 2025 11:14 AM
1/7

OTT टॉप 5

जानिए 11 से 17 अगस्त के बीच किन टॉप 5 फिल्मों को सबसे ज्यादा बार देखा गया। इन फिल्मों को मिले लाखों में व्यूवर्स।

2/7

हाउसफुल 5

इस लिस्ट में सबसे ऊपर अक्षय कुमार रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की फिल्म हाउसफुल 5 है। ये फिल्म जब से अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है तभी से टॉप पर अपनी जगह बनाई हुई है।

3/7

हाउसफुल 5 व्यूज

व्यू की बात करें तो हाउसफुल 5 को सबसे ज्यादा 32 लाख से अधिक बार देखा गया है। हालांकि, पिछले हफ्ते ये नंबर्स 50 लाख से ज्यादा थे।

4/7

परांथु पो

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जियो हॉट स्टार पर रिलीज हुई तमिल फिल्म परांथु पो है। ये एक रोड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। एक ऐसे पिता बेटे की कहानी है जो रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। फिल्म को OTT पर 26 लाख से अधिक बार देखा गया है।

5/7

Oho Enthan Baby

इस लिस्ट में तमिल फिल्म Oho Enthan Baby है। ये एक ऐसे फिल्ममेकर की कहानी है जो अपने टूटे हुए दिल के दर्द को एक कहानी का रूप दे देता है। नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म को 20 लाख बार देखा गया है।

6/7

तेहरान

चौथे नंबर पर जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म तेहरान एक जासूस की कहानी है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अरुण गोपालन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को जी 5 पर 17 लाख बार देखा गया है।

7/7

3BHK

पांचवें नंबर पर अमेज़न प्राइम वीडियो की तमिल फिल्म 3BHK है। ये फिल्म अरविंद सचिदानंदम की कहानी 3BHK वीडू पर आधारित, फिल्म में सिद्धार्थ, आर। सरथकुमार, देवयानी, मीठा रघुनाथ जैसे एक्टर्स ने काम किया। इस फिल्म को 13 लाख बार देखा गया।

Akshay Kumar John Abraham