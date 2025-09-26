OTT Weekend Watch Top 10 Series Trending Prime Video in India 26 September kajol twinkle khanna show wins list प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस शो ने मारी बाजी
प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस शो ने मारी बाजी

हम आपको प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रही टॉप 10 सीरीज के नाम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच है। चेक करें लिस्ट में और कौन-कौन सी वेब सीरीज।

Harshita PandeyFri, 26 Sep 2025 07:00 PM
1/11

प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज

प्राइम वीडियो पर भारत में आज यानी 26 सितंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं।

2/11

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल

लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है। इस शो का पहला एपिसोड गुरुवार को आया। पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान मेहमान बनकर पहुंचे।

3/11

डू यू वॉना पार्टनर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की सीरीज डू यू वॉना पार्टनर है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

4/11

जेन वी

लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी व्यंग्यात्मक सुपरहीरो सीरीज जेन वी है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

5/11

द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वोल्फ

लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर सीरीद द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वोल्फ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।

6/11

द समर आई टर्न्ड प्रिटी

लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

7/11

द गर्लफ्रेंड

लिस्ट में छठे नंबर पर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर सीरीज द गर्लफ्रेंड है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

8/11

पंचायत

लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेजन प्राइम की ओरिजनल सीरीज पंचायत है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है। सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं।

9/11

कॉन्फिडेंस क्वीन

लिस्ट में 8वें नंबर पर दक्षिण कोरियाई क्राइम कॉमेडी सीरीज कॉन्फिडेंस क्वीन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।

10/11

फर्जी

लिस्ट में 9वें नंबर पर हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फर्जी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

11/11

द फैमिली मैन

लिस्ट में 10वें नंबर पर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन है। सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

twinkle khanna Amazon Prime