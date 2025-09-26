प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, पहले नंबर पर इस शो ने मारी बाजी

प्राइम वीडियो पर भारत में आज यानी 26 सितंबर को ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हैं तो इस वीकेंड पर देख सकते हैं।
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है। इस शो का पहला एपिसोड गुरुवार को आया। पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान मेहमान बनकर पहुंचे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की सीरीज डू यू वॉना पार्टनर है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकी व्यंग्यात्मक सुपरहीरो सीरीज जेन वी है। इस सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकी एक्शन थ्रिलर सीरीद द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वोल्फ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर सीरीज द गर्लफ्रेंड है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेजन प्राइम की ओरिजनल सीरीज पंचायत है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9 है। सीरीज के अबतक चार सीजन आ चुके हैं।
लिस्ट में 8वें नंबर पर दक्षिण कोरियाई क्राइम कॉमेडी सीरीज कॉन्फिडेंस क्वीन है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फर्जी है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन है। सीरीज के अबतक तीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।