Ott Weekend Watch : गर्मी से हैं परेशान और नहीं जाना है बाहर, घर पर ही इन फिल्मों और सीरीज के साथ वीकेंड करें एंजॉय

अस्सी

तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी की स्टोरी एक ऐसी महिला की है जिसका कुछ लड़के रेप कर देते हैं। रेप जैसे टॉर्चर के बाद एक महिला को पुलिस जांच और कोर्ट में किस चीज से गुजरना पड़ता है यही फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को आप जी5 में देख सकते हैं।