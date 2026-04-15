Ott Weekend : इस वीकेंड पर ओटीटी पर क्या देखना है? अगर मन में है यह सवाल तो यहां देखें फिल्मों और सीरीज की लिस्ट

वीकेंड आने वाला है और अगर आप बाहर ना जाकर घर में ही एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी फिल्में और सीरीज की लिस्ट हम देते हैं जिन्हें आप ओटीटी पर देखकर अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं।
विनीत कुमार सिंह की मैच फिक्सिंग भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कर्नल अविनाश की स्टोरी को दिखाया गया है जो एक पॉलिटिकल कॉन्सपिरेसी में फंस जाता है।
विजय सेतुपति की क्राइम थ्रिलर सीरीज काट्टान को काफी पसंद किया जा रहा है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। यह जियो हॉस्टार के टॉप 10 लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल है।
काला पानी एक ऐसा शो है जिसमें मोना सिंह और आशुतोष गोवारिकर के अलावा ज्यादा फेमस चेहरे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इसकी स्टोरी ऐसी है जो आपको स्क्रीन से एक मिनट भी नजर नहीं हटाने देगी। यह सीरीज एक ऐसे शहर की है जो एक इन्फेक्शन से जूझ रहा है और वो तेजी से लोगों को मार रहा है। यह सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
धुरंधर 2 के साथ रिलीज हुई पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह गुरुवार यानी 16 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है तो इस वीकेंड आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
रूममेट्स की स्टोरी एक शर्मीली लड़की की है जो एक बिंदास लड़की को अपना रूममेट बनाती हैं। लेकिन ये दोस्ती जल्द ऐसा टर्न लेती है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। रूममेट्स नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को स्ट्रीम होगी।
यह एक तेलुगु सुपरनेचुरल मिस्ट्री है जो एक हॉन्टेड घर पर बनी है। इसमें स्नेहल कमथ और अर्जुन अम्बातू लीड रोल में हैं। पोचंमा अहा वीडियो पर 17 अप्रैल को स्ट्रीम होगा।
जयराम और कालिदास स्टारर मलयालम ड्रामा में एक पिता और बेटे की स्टोरी दिखाई गई है जिनके रिलेशन में टाइम के साथ काफी बदलाव आते हैं। अशकल आयिरम 17 अप्रैल को जी 5 पर स्ट्रीम होगा।
यह एक स्पैनिश कॉमेजी सीरीज है जिसका 5वां सीजन आ रहा है। पेड्रो, लुइस, रॉय और सांति की इसमें स्टोरी दिखाई है जो अपने पर्सनल फेलियर्स के बावजूद कुछ पल एंजॉय करने का सोचते हैं। हालांकि उनका प्लान खराब हो जाता है और बात तलाक, फाइनेंस दिक्कत तक आ जाती है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को स्ट्रीम होगी।