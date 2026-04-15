Ott Weekend : इस वीकेंड पर ओटीटी पर क्या देखना है? अगर मन में है यह सवाल तो यहां देखें फिल्मों और सीरीज की लिस्ट

काला पानी

काला पानी एक ऐसा शो है जिसमें मोना सिंह और आशुतोष गोवारिकर के अलावा ज्यादा फेमस चेहरे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इसकी स्टोरी ऐसी है जो आपको स्क्रीन से एक मिनट भी नजर नहीं हटाने देगी। यह सीरीज एक ऐसे शहर की है जो एक इन्फेक्शन से जूझ रहा है और वो तेजी से लोगों को मार रहा है। यह सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।