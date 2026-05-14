अमेजन प्राइम पर मौजूद हैं हिंदी सिनेमा की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर, लिस्ट में 13 साल पुरानी मूवी का नाम

स्टोलन

साल 2023 में अभिषेक बनर्जी की फिल्म स्टोलन अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो तुरंत देख डालें। फिल्म की कहानी दो शहरी भाइयों की कहानी है जो किसी शादी में जा रहे होते हैं। उनकी यात्रा तब एक थ्रिलिंग टर्न ले लेती है जब वे झुम्पा से मिलते हैं- एक बेबस मां जो अपने बच्चे को तलाश रही है, जो किडनैप हो चुका है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।